مصر للألومنيوم تدرس إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

كشفت شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن زيادة رأسمالها، وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في حالة الموافقة عليها.

وقالت شركة مصر للألومنيوم، في بيانها اليوم، الأحد، إنها كلفت شركة “بيكتل” الأمريكية العالمية لعمل دراسة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة المصنع الحالي للحفاظ على الطاقة الإنتاجية 320 ألف طن، وتقدير التكلفة الرأسمالية للمعدات المطلوب إعادة تأهيلها.

قرار شركة مصر للالومنيوم

يشار أن مصر للألومنيوم، حققت صافي ربح بلغ 1.68 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 347.72 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 10.76 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 8.14 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وعزت الشركة تحولها للربحية إلى وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق المحلي أو التصدير، وأسعار الخامات الرئيسية، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف.

وأعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اليوم إن عملية تطوير خطوط الإنتاج تحتاج إلى استثمارات ضخمة، وطرح حصة من رأسمال الشركة أمام مستثمر استراتيجي مقابل تمويل خطة التطوير.

مستهدفات الشركة للعام المالي المقبل

وقد أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن استهدافها 1.6 مليار جنيه صافى ربح خلال العام المالي المقبل 2022/2023.

واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2022-2023، مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل، والبالغ قيمته 800 مليون جنيه بالتمويل الذاتي.

وأشارت الجمعية العمومية لشركة مصر للألومنيوم إلى الوصول بالإنتاج إلى 310 آلاف طن في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، والتأكيد على توصيات العمومية السابقة بشأن العمل على خفض تكاليف الإنتاج بترشيد استخدام المواد الخام وترشيد استهلاك الطن من الطاقة.

وأكدت الجمعية العمومية لشركة مصر للألومنيوم على حصر كافة الأصول غير المستغلة وكيفية الصرف الاقتصادي فيها وكذلك المخزون الراكد.