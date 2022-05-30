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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معدلات تنفيذ إنشاءات جامعة المنيا الأهلية تبلغ 47.2%

صدى البلد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مستجدات مُتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل في أعمال الإنشاءات الجارية بجامعة المنيا الأهلية بمحافظة المنيا، حيث أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات بجامعة المنيا الأهلية تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مُسبقًا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها.

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واوضحت بعض المعلومات حول إنشاءات جامعة المنيا الأهلية:

- الجامعة تضم عدة مباني منها، إدارة الجامعة و6 أبنية أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية (3 طبي، 2 هندسي، 1علوم إنسانية واجتماعية)، ومبنى الورش، ومبنى المعامل، بالإضافة إلى الساحة الإدارية والساحة الأكاديمية والمنطقة الترفيهية.


- تضم مباني الكليات ومدرجات وفصول للتدريب ومعامل وورش تدريبية ومكاتب إدارية، لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة.


- جامعة المنيا الأهلية تقع على مساحة 41.2 فدانًا، وتشهد تقدمًا كبيرًا في مُعدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة والتي بلغت 47.2%، وبتكلفة بلغت قيمتها مليار و476 مليون جنيه.


- كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، وجاري الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، والالتزام بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا.


- جامعة المنيا الأهلية سوف تقدم عدة برامج دراسية مُتميزة في 3 قطاعات تعليمية وهي، القطاع الطبي في برامج (الصيدلة الإكلينيكية وتصنيع الدواء، والطب البشري، وطب وجراحة الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي)، والقطاع الهندسي، ويضم برامج (هندسة الميكاترونيات والأتمتة، وهندسة العمارة البيئية والعمران، وهندسة الطاقة الجديدة والمُتجددة، وهندسة المواد وإدارة التصنيع، الهندسة المدنية وإدارة المشروعات، وهندسة الروبوتات الصناعية، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، التحول الرقمي، اللغويات الحاسوبية)، وقطاع العلوم الإنسانية ويضم برامج (الدعاية والإعلان والعلاقات العامة، والتسويق الرقمي والاستراتيجي، وإدارة الأعمال والعلاقات الدولية، وبرنامج الاتصال الجماهيري).

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