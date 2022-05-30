طلاب الدبلومات الفنية 2022 يواصلون امتحاناتهم لليوم الثالث

يواصل اليوم الاثنين الموافق 30 مايو 2022 طلاب الدبلومات الفنية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات لجميع التخصصات (الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي) ، امتحانات الدبلومات الفنية 2022 التحريرية.

يأتي ذلك في ثالث أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2022 التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2022 ، داخل 3076 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم شئون التعليم الفني ، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2022 تسير بشكل جيد دون حدوث مشكلات.

ومن جانبها ، قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان اليوم ،بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات .

وإلتزمت جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022 بتوفير كافة أدوات التعقيم، كما التزم جميع الملاحظين بالتواجد في اللجان منذ الصباح الباكر.

ويتابع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

ويحرص رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، على متابعة مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس.

و وجه رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2021/2022، 830 ألفًا و753 طالبا/طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.

وكان قد لقى أمين معمل الحاسب الآلى بالمدرسة الثانوية الصناعية بكفر شكر، مصرعه فى حادث دراجة نارية على طريق شبين القناطر قليوب، أثناء ذهابه إلى لجنة مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر لاتخاذ اللازم.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بمصرع عبدالرحمن م ، ع ، م أمين معمل الحاسب الآلي بالمدرسة الثانوية الصناعية بنين بكفر شكر، وذلك فى حادث دراجة نارية على طريق شبين القناطر قليوب أثناء ذهابه إلى لجنة مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارة الإسعاف وتم نقله إلى مستشفى شبين القناطر لاتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.