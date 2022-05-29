عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ الفيوم ونائب وزير التربية والتعليم يتفقدان لجان امتحانات الدبلومات الفنية

نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم ومحافظ الفيوم أثناء تفقده ما الامتحانات

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، صباح اليوم، لجان امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وذلك لمتابعة سير الامتحانات، التي انطلقت، أمس السبت، الموافق 28 مايو 2022، وتستمر حتى الخميس الموافق 9 يونيو 2022 بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور محمد موسي عمارة رئيس قطاع التعليم الفني بالوزارة، والأستاذ هاشم جامع رئيس الادارة المركزية للتعليم الفني، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس.

 

شملت جولة محافظ الفيوم تفقد لجان الامتحانات بمدرسة بنات سنورس الابتدائية، ومدرسة ناصر الثانوية العسكرية بنين، ومدرسة الراضي الابتدائية، التابعة لإدارة سنورس التعليمية، حيث اطمأن المحافظ، على جاهزية مقار اللجان من أثاث وصيانة بسيطة، والالتزام بأعداد الطلبة داخل كل لجنة بما يحقق التباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية، لآداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وتهيئة الأجواء المناسبة لحسن سير وانتظام الامتحانات، مشدداً علي عدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية تساعد على الغش.

 

وشدد "الأنصاري" على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس، والتواصل المباشر مع مديري الإدارات التعليمية لحل أي مشكلات طارئة.

 

وأكد محافظ الفيوم، علي التنسيق بين كافة المديريات ذات الصلة ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة وغرفة الكنترول والعمل على منع الغش، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي.

 

فيما أوضحت وكيل زارة التربية والتعليم بالفيوم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام 40 ألف و231 طالب وطالبة، داخل 160 لجنة، منهم ١٤٨٨٠ بالتعليم الصناعي، و١٨٢٩٧ بالتعليم التجاري، و6893 بالتعليم الزراعي، و١٦١ بالتعليم الفندقي، بالإضافة إلي تجهيز 20 استراحة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لتمر الامتحانات في جو من الهدوء والسهولة على أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات.

 

 

 

مدير مديرية تعليم الفيوم تتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2022

IMG-20220529-WA0104
IMG-20220529-WA0104
IMG-20220529-WA0105
IMG-20220529-WA0105
IMG-20220529-WA0107
IMG-20220529-WA0107
IMG-20220529-WA0108
IMG-20220529-WA0108
الفيوم محافظ نائب وزير التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي.. ميدو يوجه طلبا خاصا لـ مرتضى منصور|فيديو

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

الكل مذبوح.. أول تعليق من نجل ضحية مذبحة الريف الأوروبي .. فيديو

لأولى و2 ثانوي.. الفرق بين امتحانات الفرصة البديلة والدور الثاني

ترشيحاتنا

12هدفا تفصل محمد صلاح عن لقب هداف ليفربول التاريخي فى البريمرليج.. تفاصيل

CNN: الصين لن تجرؤ على مهاجمة تايوان في هذا الوقت

المتطرفون اليهود يقتحمون المسجد الأقصى.. متى تتوقف الاستفزازات الإسرائيلية بحق المرابطين؟

فاينانشال تايمز: سياسة أمريكا الغامضة بشأن حرب روسيا وأوكرانيا تثير قلق أوروبا

محمد الشناوي: الوداد فريق كبير.. والأهلي استعد جيدا لنهائي دوري أبطال أفريقيا

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ خطط التنمية في الوادي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوط بيضاء في الجسم.. أسبابها وعلاجها

حلوى الجبس.. شاهد أغرب وأشهر بودينج في اليابان

القوات المسلحة: مقتل 10 عناصر إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء

كارثة.. عرض مواد إباحية داخل مطار شهير في البرازيل

فيديو

محمد رمضان يطرح كليب أغنية بلالين على يوتيوب.. فيديو

سلاف فواخرجي: شفت كل الأنبياء فى منامي.. وأخذت حقنة سببت شللا مؤقتا..فيديو

الحرارة تصل إلى 43 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد.. فيديو

أول ظهور لبوسي بعد الزواج.. شاهد أبرز اللقطات من زفاف ابنة مدحت العدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

اﻟﻤﺰﻳﺪ