محافظ الفيوم ونائب وزير التربية والتعليم يتفقدان لجان امتحانات الدبلومات الفنية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، صباح اليوم، لجان امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وذلك لمتابعة سير الامتحانات، التي انطلقت، أمس السبت، الموافق 28 مايو 2022، وتستمر حتى الخميس الموافق 9 يونيو 2022 بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور محمد موسي عمارة رئيس قطاع التعليم الفني بالوزارة، والأستاذ هاشم جامع رئيس الادارة المركزية للتعليم الفني، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس.

شملت جولة محافظ الفيوم تفقد لجان الامتحانات بمدرسة بنات سنورس الابتدائية، ومدرسة ناصر الثانوية العسكرية بنين، ومدرسة الراضي الابتدائية، التابعة لإدارة سنورس التعليمية، حيث اطمأن المحافظ، على جاهزية مقار اللجان من أثاث وصيانة بسيطة، والالتزام بأعداد الطلبة داخل كل لجنة بما يحقق التباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية، لآداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وتهيئة الأجواء المناسبة لحسن سير وانتظام الامتحانات، مشدداً علي عدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية تساعد على الغش.

وشدد "الأنصاري" على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس، والتواصل المباشر مع مديري الإدارات التعليمية لحل أي مشكلات طارئة.

وأكد محافظ الفيوم، علي التنسيق بين كافة المديريات ذات الصلة ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة وغرفة الكنترول والعمل على منع الغش، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي.

فيما أوضحت وكيل زارة التربية والتعليم بالفيوم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام 40 ألف و231 طالب وطالبة، داخل 160 لجنة، منهم ١٤٨٨٠ بالتعليم الصناعي، و١٨٢٩٧ بالتعليم التجاري، و6893 بالتعليم الزراعي، و١٦١ بالتعليم الفندقي، بالإضافة إلي تجهيز 20 استراحة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لتمر الامتحانات في جو من الهدوء والسهولة على أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات.

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