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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المدير التنفيذي في الشركة المتحدة يروي تفاصيل الوصول للفيلم الوثائقي عالم نجيب محفوظ..فيديو

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ

قال شريف سعيد المدير التنفيذي لوحده الأفلام الوثائقية في الشركة المتحدة  ؛ إن هاني سمير أعطاه  جمال الغيطاني هذا الفيلم أمانه لأنه لا يوجد غير نسخه واحده منه ؛ مضيفا أن هذا الفيلم لم يذاع في مصر كاملا قبل ذلك .

أضاف شريف سعيد خلال لقاءه في برنامج مساء دي ام سي على قناة دي ام سي  ؛ أن بعد متابعة التتر الخاص بالفيلم تم الوصول لشركه باندونج في القناة الرابعة بالمملكة المتحدة طارق علي .

أوضح  المدير التنفيذي بوحدة الأفلام الوثائقية أن بعد مشاهدة الفيلم أردنا إستخلاص هذا الكنز البصري لمصر وبدأت المراسلات مع لندن من خلال أحمد الدريني ؛  ثم أكتشفوا أن شركة باندونج مع بدايه التسعينات أغلقت ؛ مضيفا أن القناة الرابعة بلندن أعادت حق البث لطارق علي المفكر البريطاني وصانع الأفلام الوثائقية .

أشار سعيد إلى أن بدأت المراسلات مع طارق علي ثم بدأت المفاوضات حول حقوق البث للشركة المتحدة بعرض الفيلم بعدد لا نهائي على كل منصات الشركة  مضيفا ان بعد ذلك تم عمل لجان لترميم الفيلم ؛ ثم عرض لأول مرة كاملا عن حياة الأدب العالمي نجيب محفوظ .

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