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محافظات

بالصور.. حاتم رسلان يستقبل سفيري السنغال وسيراليون خلال زيارتهما مستشفى دار القمة بطنطا

صدى البلد

استقبل السفير حاتم سعد رسلان سفير مصر في جامبيا، كلاً من  الدكتور أبو بكر صار سفير السنغال وصادق سيلا سفير سيراليون، وذلك خلال زيارتهما لمستشفى دار القمة في مدينة طنطا.

 

جاء ذلك في حضور الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ونواب مجلسي الشعب والشيوخ عن محافظة الغربية ونخبه من الأطباء والصيادلة وأساتذة الجامعات.

 

وأعرب الدكتور أبو بكر صار، عن شكره وتقديره للدكتورة داليا رسلان مديرة المستشفى على الخدمة العلاجية الرائعة وجاهزية المستشفى لاستقبال جميع الحالات المرضية من دول غرب أفريقيا.

 
كما عبر السفير حاتم رسلان، عن سعادته البالغة باستقبال الساده السفراء في مسقط رأسه مدينة طنطا وأعلن أن مستشفى دار القمة (المملوكة لمجموعة سعد رسلان التجارية) ترحب باستقبال الأخوة الأفارقه وتقديم العناية الطبية اللازمة وبأسعار مخفضة تقديرا لحجم الصداقة التي تربط مصر بدول غرب أفريقيا.


وتحدث الدكتور صادق سيلا سفير سيراليون معرباً عن تقديره البليغ لمجموعة سعد رسلان التجارية ودورها في تعميق العلاقات المصرية الأفريقية من خلال استثماراتها  في دول غرب أفريقيا.

 

 
وقال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن السياحة العلاجية لدول أفريقيا يجب أن تغير قبلتها من دول غرب آسيا والهند إلى مصر وأن الرئيس السيسي يدعم كل ما يقوي الروابط بين مصر والدول الأفريقية من خلال تشجيع القطاع الخاص على النزول للسوق الأفريقية وممارسة شراكات تجارية بين مصر وأفريقيا.
 

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السفير حاتم سعد رسلان الدكتور أبو بكر صار سفير السنغال صادق سيلا سفير سيراليون

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