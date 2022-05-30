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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح فى جولة ليلية على كورنيش مطروح

محافظ مطروح يحدد منطقة سير البيدج باجى في الصيف

جولة ليلية لمحافظ
جولة ليلية لمحافظ مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال جولة ميدانية ليلية  كورنيش مدينة مرسى مطروح ،يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وكلا من ناصر النجار ومحمد مصطفى نائبى رئيس مدينة مرسي مطروح وباسط جعفر رئيس اللجنة الشعبية لمتابعة أعمال الانارة وتمهيد الطرق.

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حيث تم تفقد اعمال انارة وصيانة الأعمدة والكشافات بمنطقة كوبرى روميل  وشاطىء الباسنت وباب البحر ،موجها بسرعة الانتهاء من  اعمال الانارة والدهانات  ورفع كفاءة الكافتيريا ودورات المياه وجميع الاعمال استعدادا لاستقبال موسم الصيف السياحى 


كما وافق محافظ مطروح على مقترح اختيار منطقة بعد كوبري روميل لسير البيدج باجى حفاظا على سلامة المواطنين وتقليل التكدس  والازدحام  المروري  غرب الكورنيش  مع تسيير الحركة  بشوارع المدينة.

 

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