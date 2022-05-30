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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمهور الأهلى يدعم الفريق قبل مواجهة الوداد الحاسمة .. شاهد

صدى البلد

حرص جمهور النادى الاهلى على دعم الفريق امام الوداد المغربى فى نهائى دورى ابطال افريقيا فى المبارة التى تقام فى تمام الساعة الـ 9 مساء اليوم . 

 

ودشن عدد كبير من جمهور القلعة الحمراء، هاشتاج 11 يا اهلى ، متمنين التوفيق للفريق في البطولة الافريقية، ونيل اللقب الحادي عشر ، وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : 


يذكر أن طلب محمود الخطيب، رئيس النادي، الذي يترأس بعثة فريق الكرة بالمغرب من السفير ياسر عثمان، سفير مصر في المملكة المغربية، بتكثيف التواصل مع الجهات المعنية للعمل على تسهيل وتأمين دخول جماهير الأهلي في مباراة الغد مع الوداد في نهائي دوري الأبطال، التي تقام على ملعب مركب محمد الخامس.

جاء ذلك في إطار التنسيق الكامل مع السفارة المصرية، ونظرًا لتدفق جماهير الأهلي من مختلف الأنحاء لحضور المباراة، في الوقت الذي لم تتسلم فيه البعثة سوى 2500 تذكرة فقط من العشرة آلاف تذكرة التي خصصها الـ«كاف» للنادي، وبذلت بعثة الأهلي جهدًا كبيرًا في التواصل مع مسئولي «كاف» واللجنة المنظمة للمباراة خلال الساعات الماضية للحصول على بقية التذاكر، لكن لم تتلقَّ أي استجابة.

وباتت هناك أعداد كبيرة من الجماهير المصرية في حاجة إلى تذاكر لدخول المباراة؛ لذا جاء تواصل رئيس الأهلي المبكر مع السفارة المصرية لتفادي أي أزمات عند دخول الجماهير غدًا، والعمل على تأمين سلامتها في نفس الوقت.

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