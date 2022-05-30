أحتفالاً بذكرى 70 عاماً.. بورشة تحتفل بذكرى أول نادي لعشاقها.. صور

تعتبر شركة بورشة إحدى أكبر وأشهر شركات السيارات في العالم التي تألقت في عالم صناعة السيارات، ورغبة في التقرب من عملائها على ارض الوقع وكسب ثقتهم أكثر واعتزازا بعلاماتها التاريخية، وطدت الشركة علاقاتها بالعملاء من عشاق العلامة الألمانية من خلال مجموعه من الأندية والروابط الخاصة التي يلتقى فيها عشاق العلامة التجارية.

أحتفالاً بذكرى 70 عاماً.. بورشة بأول نادي لعشاقها

نما نادي بورشة منذ تأسيسه لأول مرة في عام 1952 واليوم يمتد حب شركة صناعة السيارات التي تتخذ من شتوتجارت مقراً لها في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 240 ألف عضو من عشاق بورشة في 86 دولة.

يحتفل نادي بورشة في عام 2022 بالذكرى السبعين لتأسيسه هذا العام، وهو مناسبة خاصة لمجتمع السيارات، وقبل عامين فقط احتفلت بورشة أمريكا بالذكرى السبعين لتأسيسها في الولايات المتحدة.

أحتفالاً بذكرى 70 عاماً.. بورشة بأول نادي لعشاقها

يقيم أكبر نادي بورش في العالم في أمريكا، وعلى الرغم من أنه تأسس منذ عام 1955 ، إلا أنه ليس الأقدم، حيث تم إنشاء نادي بورشة فيستفالن عام 1952، وتنتشر أندية بورشة بمعدل كبير ما يصل إلى خمسة فروع جديدة في السنة.

تقدم جمعيات بورشة هذه التي تدار بشكل مستقل برامج فريدة، واعتمادًا على ما تهتم به ، ستسمح لك بالمشاركة في أي شيء من أحداث رياضة السيارات إلى المحاضرات الفنية ، وبالطبع أحداث الكشف عن السيارات الجديدة .

أحتفالاً بذكرى 70 عاماً.. بورشة بأول نادي لعشاقها

في حين أن الشغف المشترك لبورشة يجمع الأعضاء معًا، لا يمكن أن تكون المركبات أكثر اختلافًا، حيث تعتبر سيارات 911 و 928 الكلاسيكية أول سيارة بورشة تحصل على محرك V8 جزءًا لا يتجزأ من مجتمع بورشة، لكن الشركة تلاحظ أن السيارات الحديثة، مثل تايكان الكهربائية بالكامل، تحظى بشعبية كبيرة العملاء مؤخراً.

تنظم بورش حملة عالمية تُعرف باسم "العاطفة الدائمة"، سيسمح ذلك لأعضاء نادي بورشه بمشاركة قصصهم وذكرياتهم العزيزة حول سيارات بورشة، وستدعم شركة صناعة السيارات العديد من أحداث أندية بورش في العالم، ويمكن إرجاع هذه الصداقة الحميمة التي تركز على بورشه إلى الخمسينيات من القرن الماضي.

أحتفالاً بذكرى 70 عاماً.. بورشة بأول نادي لعشاقها

ظهرت مجموعات "أصدقاء بورشة " من داخل مجتمع رياضة السيارات، وبمساعدة مدير السباقات في الشركة، وجمعت الشركة بورش مالكي سياراتها الأوروبيين والأمريكيين معًا في مسيرة خاصة، وتم تنظيم الحدث لأول مرة في إيطاليا عام 1956، وكان بمثابة بداية لتقليد لا يزال قائمًا حتى يومنا هذا.