عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 30-5-2022

البناء
البناء

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الاثنين 30 مايو 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا خلال الأيام الماضية.

ووصل متوسط سعر طن الحديد حاليا بالأسواق للمستهلك بين 18300 جنيه 18500 جنيه بعد أن وصل في وقت سابق بنهاية  21 ألف جنيه ، بينما سجل سعر الطن 15300  يوم 14 مارس الماضي.

 

أسعار الحديد اليوم الاثنين 30 مايو 2022

سعر طن حديد عز 18170 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد السويس 18070 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد المصريين 18070 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد المراكبي 18050 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد العشري 18000 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع 

اقرأ أيضا:

عيار 21 يسجل 1035 جنيها.. تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

تجاوز 13 ألف جنيه.. محمد السباعى يتساءل عن أسباب ارتفاع أسعار الأرز

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 29-5-2022

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 30 مايو  2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1150 جنيها للطن بانخفاض 30 جنيها عن الأسبوع الماضي 

أسمنت النصر 1140 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1140 جنيها للطن

اسمنت وادى النيل  1150 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1160 جنيها للطن 

أسمنت أسوان 1130 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1145 جنيها للطن 

اسمنت حلوان 1220 جنيها للطن

اسمنت السويدى  1170 جنيها للطن 

اسمنت العسكري بني سويف 1140 جنيهات للطن بانخفاض 30 جنيها عن الأسبوع الماضي 

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

البناء الحديد والأسمنت الحديد والصلب أسعار طن الحديد اسعار الحديد اسعار الاسمنت اليوم اسعار الحديد اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

موضوعات متعلقة

طاقة البرلمان تناقش سياسات وزارة البترول لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة .. غدا

زيادة الاستهلاك والإقبال..نقيب الفلاحين يعلق على أزمة ارتفاع أسعار الأرز

وصل لـ92 ألف جنيه.. أسعار فساتين النجمات خلال هذا الأسبوع

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

أسعار هوندا أكورد فى السوق المصرى

عيار 21 بـ 1070جنيها.. شاهد| ثبات أسعار الذهب بأسواق الصاغة

ترشيحاتنا

الجمهور الفرنسي يقتحم الملعب بسبب هبوط فريقهم للدرجة الثانية

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا

في دبي.. رسائل رجل لـ حبيبته السابقة على الواتساب تضعه في السجن

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 30-5-2022

أيقونة نيسان.. Super GT Z تتألق في مهمة خاصة| صور

من لم يصل الشروق حتى الآن.. هل ضيع 9 نعم وفاته ثوابها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الافتتاح للختام.. 50 صورة تلخص فعاليات وضيوف مهرجان كان 2022

الفرق بين الرجل والمرأة في التفكير والحب والتواصل

لن تصدق.. الاستاكوزا طعام الفقراء قديمًا

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

فيديو

احترسوا منها.. أمطار من النيازك تضرب أمريكا وكندا

يصيب بأمراض القلب والسكري.. هاني الناظر يحذر من ريجيم الكيتو

وفاة ابنته صدمته الكبرى.. معلومات لا تعرفها عن حسن حسني في ذكرى وفاته

الإطلاق نهاية 2023 .. مصر تبني قمرا صناعيا لرصد تأثيرات التغيرات المناخية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ