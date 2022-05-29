تجاوز 13 ألف جنيه.. محمد السباعى يتساءل عن أسباب ارتفاع أسعار الأرز

وجه النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على دورها فى مواجهة أزمة الغذاء العالمى فى ظل الظروف التى مر بها العالم منذ جائحة كورونا وحتى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال "السباعى"، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أثناء طلب المناقشة العامة الموجه لوزير التموين بشأن سياسة الحكومـة بشـأن إجراءات مواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة، إن القيادة السياسية تسير بخطة إستراتيجية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

وتساءل وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن سبب ارتفاع أسعار الأرز الفترة الأخيرة، حيث تجاوز سعره 13 ألف جنيه للأرز الشعير، مؤكدا أن السعر مبالغ فيه، خاصة أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيا من محصول الأرز.

وأشار "السباعى" إلى “تفاوت أسعار المواد الغذائية التى يواجهها المستهلك، حيث يجد السلعة بأكثر من سعر فى منطقة واحدة، ويتعرض المواطنون لجشع التجار، ونريد أن نستوضح الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتثبيت الأسعار بقدر الإمكان، بحيث يكون السعر مناسبا وعادلا”.

واختتم: "ما تأثير التغييرات المناخية على حجم إنتاجية الأراضى الزراعية؟"، مشيدا بدور الحكومة فى توفير السلع الاستراتيجية، خاصة أن أزمة الغذاء العالمى تواجهها كل الدول، معربا عن ثقته في أن تتخطى مؤسسات الدولة الأزمة.