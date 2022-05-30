أحمد عيد يشارك متابعيه بصورة له مع صلاح.. ويعلق: عم الناس

نشر أحمد عيد لاعب نادى الزمالك ، صورة له مع محمد صلاح لاعب ليفربول ، وذلك عبر حسابه بموقع “إنستجرام ”.

وعلق احمد عيد على الصورة قائلا “ عم الناس ”

ويذكر أن قال فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق ، ان كارلو أنشيلوتي ، مدرب ريال مدريد ، يطلب من رئيس نادي ريال مدريد (فلورنتينو بيريز) التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول .

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك “ انشيلوتي صمم علي ان يأخذ فانلة صلاح دون الألتفات لأي لاعب آخر أو جميع وسائل الأعلام ، ودة رسالة من انشيلوتي الي العالم بأنة يريد محمد صلاح

واضاف : صلاح هو أول صفقة يطلبها انشيلوتي من رئيس نادي ريال مدريد (فلورنتينو بيريز) ريال مدريد يرغب في دفع ٦٥ مليون يورو وليڤربول لن يتنازل عن صلاح اقل من ٩٠ مليون يورو ”.