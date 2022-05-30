عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد يشارك متابعيه بصورة له مع صلاح.. ويعلق: عم الناس

صدى البلد

نشر أحمد عيد لاعب نادى الزمالك ، صورة له مع محمد صلاح لاعب ليفربول ، وذلك عبر حسابه بموقع “إنستجرام ”.

وعلق احمد عيد  على الصورة قائلا “ عم الناس ”

ويذكر أن قال فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق ، ان كارلو أنشيلوتي ، مدرب ريال مدريد ، يطلب من رئيس نادي ريال مدريد (فلورنتينو بيريز) التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول .

 

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك  “ انشيلوتي صمم علي ان يأخذ فانلة صلاح دون الألتفات لأي لاعب آخر أو جميع وسائل الأعلام ، ودة رسالة من انشيلوتي الي العالم بأنة يريد محمد صلاح

 

واضاف :  صلاح هو أول صفقة يطلبها انشيلوتي من رئيس نادي ريال مدريد (فلورنتينو بيريز) ريال مدريد يرغب في دفع ٦٥  مليون يورو وليڤربول لن يتنازل عن صلاح اقل من ٩٠ مليون يورو ”.

محمد صلاح سموحة الزمالك فرج عامر ليفربول ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

ترشيحاتنا

كوبري مشاة مزلقان المديرية بمدينة بني سويف محلك سر.. شاهد

هل صلاة الفجر بعد شروق الشمس حاضر أم قضاء؟.. 20 حقيقة لا تعرفها

ابعدوا عن الشمس.. طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تصل إلى 43 

خطة البرلمان تناقش موازنة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية..غدا

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 30- 5- 2022

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 30- 5 -2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الافتتاح للختام.. 50 صورة تلخص فعاليات وضيوف مهرجان كان 2022

الفرق بين الرجل والمرأة في التفكير والحب والتواصل

لن تصدق.. الاستاكوزا طعام الفقراء قديمًا

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

فيديو

احترسوا منها.. أمطار من النيازك تضرب أمريكا وكندا

يصيب بأمراض القلب والسكري.. هاني الناظر يحذر من ريجيم الكيتو

وفاة ابنته صدمته الكبرى.. معلومات لا تعرفها عن حسن حسني في ذكرى وفاته

الإطلاق نهاية 2023 .. مصر تبني قمرا صناعيا لرصد تأثيرات التغيرات المناخية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ