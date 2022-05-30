عبدالغفار: وزارة التعليم طورت مراكز الامتحانات لطلاب الجامعات ولا خيم بعد الآن

أكد خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الامتحانات الجامعية تتم الآن بشكل راق وشفاف، مشيرا إلى أن الوزارة طورت مراكز الامتحانات والطالب لا يجري امتحانات في خيمة الآن.

وعرض على لجنة الخطة و الموازنة المشروعات التي تتم داخل الجامعات و قال “ تمت إضافة كليات جديدة وتخصصات مختلفة وكليات ذكاء اصطناعي ونطور كليات حالية”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة و الموازنة لمناقشة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022/2023 ، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف: “ هناك تطوير في مستشفيات المنصورة والقاهرة وأسوان و هناك مشروعات ضخمة في البحث العلمي مثل مدينة الفضاء المصرية والجينوم المرجعي”.

وقال عبد الغفّار: "أضفنا ٤ جامعات حكومية جديدة وجامعات أهلية دخلت الخدمة وهناك ٥ فروع لجامعات دولية في العاصمة الإدارية الجديدة".

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك اهتماما بالصعيد ونهتم بتوفير مشروعات في كل محافظات مصر الصعيد وغيره ولا يوجد تركيز إقليم دون آخر ونهتم أيضا بمشروعات التعليم في شرق قناة السويس وسيناء.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك تنسيقا مع وزارتي المالية والتخطيط في المشروعات التي تم إنجاز ٨٠ ٪؜ منها مستطردا: " التنسيق يتم وفق فكر الأولويات “ بما يحقق المصلحة العليا للدولة”.