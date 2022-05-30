عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عبدالغفار: وزارة التعليم طورت مراكز الامتحانات لطلاب الجامعات ولا خيم بعد الآن

إجتماع لجنة الخطة
إجتماع لجنة الخطة بالبرلمان بحضور وزير التعليم العالى

أكد خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الامتحانات الجامعية تتم الآن بشكل راق وشفاف، مشيرا إلى أن الوزارة طورت مراكز الامتحانات والطالب لا يجري امتحانات في خيمة الآن.

 

وعرض على لجنة الخطة و الموازنة المشروعات التي تتم  داخل الجامعات و قال “ تمت إضافة كليات جديدة وتخصصات مختلفة وكليات ذكاء اصطناعي ونطور كليات حالية”.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة و الموازنة لمناقشة  الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022/2023 ، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وأضاف: “ هناك تطوير في مستشفيات المنصورة والقاهرة وأسوان و هناك مشروعات  ضخمة في البحث العلمي مثل مدينة الفضاء المصرية والجينوم المرجعي”.

 

وقال عبد الغفّار: "أضفنا ٤ جامعات حكومية جديدة وجامعات أهلية دخلت الخدمة وهناك ٥ فروع لجامعات دولية في العاصمة الإدارية الجديدة".

 

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك اهتماما بالصعيد ونهتم بتوفير مشروعات في كل محافظات مصر الصعيد وغيره ولا يوجد تركيز إقليم دون آخر ونهتم أيضا بمشروعات التعليم في شرق قناة السويس وسيناء.

 

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك تنسيقا مع وزارتي المالية والتخطيط في المشروعات التي تم إنجاز  ٨٠ ٪؜ منها مستطردا: " التنسيق يتم وفق فكر الأولويات “ بما يحقق المصلحة العليا للدولة”.

وزير التعليم العالي و البحث العلمي الامتحانات الجامعية مراكز الامتحانات الطالب الجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

أزمة تذاكر نهائي إفريقيا تشتعل.. اجتماع طارئ في الكاف

فساد بالجملة.. 3 حركات خبيثة من الكاف تمهد للغدر بـ الأهلي

التحقيق في اتهام دكتورة جامعية لشاب بالتحرش بها في ميكروباص أكتوبر

ترشيحاتنا

الحمى النزفية تهدد بلاد الرافدين.. هل يستطيع العراق التخلص من الوباء

وكيل الشيوخ توافق على تقرير تعديل قانون إنشاء صندوق دعم ذوى الإعاقة

نتيجة الشهادة الإعدادية دمياط 2022 .. النجاح 72.37%

بالأسماء.. كريم السقا يعلن الإفراج عن عدد من الشباب خلال ساعات ضمن لجنة العفو الرئاسي

انطلاق مؤتمر وزارة الخارجية المصرية في مئة عام بجامعة عين شمس غدا

عبدالغفار: وزارة التعليم طورت مراكز الامتحانات لطلاب الجامعات ولا خيم بعد الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

150خبيئة برونزية و250 تابوتا.. اكتشاف أثري جديد بـ سقارة .. صور

من الافتتاح للختام.. 50 صورة تلخص فعاليات وضيوف مهرجان كان 2022

الفرق بين الرجل والمرأة في التفكير والحب والتواصل

لن تصدق.. الاستاكوزا طعام الفقراء قديمًا

فيديو

انهيار المنازل وآلاف الضحايا.. وضع كارثي في البرازيل بسبب الفيضانات

احترسوا منها.. أمطار من النيازك تضرب أمريكا وكندا

يصيب بأمراض القلب والسكري.. جمال شعبان يحذر من ريجيم الكيتو

وفاة ابنته صدمته الكبرى.. معلومات لا تعرفها عن حسن حسني في ذكرى وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ