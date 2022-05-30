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تعليم

عميدة اعلام القاهرة: المؤتمر العلمي هذا العام يأتي لاحتفال الكلية باليوبيل الذهبي

الدكتورة هويدا مصطفى
الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، المؤتمر العلمي الدولي السابع والعشرين بعنوان "تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة: نحو رؤية مستقبلية للإصلاح والتطوير"، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية، وذلك في إطار حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، إن قضية التنمية تمثل أهمية محورية للمجتمعات التي باتت تنشد التنمية المستدامة وتسعى لتحقيقها ومن بينها مصر  ، كما أن أهمية الإعلام تظهر من خلال نشر التوعية بالتنمية المستدامة .

و اضافت الدكتورة هويدا مصطفى خلال تصريح لصدى البلد ، المؤتمر هذا العام يأتي في إطار احتفال الكلية باليوبيل الذهبي لها في يوليو المقبل، وكتتويج لجهود الكلية في خدمة وتوعية المجتمع وإخراج أجيال قادرة على التواصل وبخاصة في إطار الإعلام التنموي.

و فى نفس السياق ، كان قد قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الإعلام يُمثل آلية فعالة في تحقيق التنمية المستدامة وإحداث التغيير داخل المجتمعات وتطويرها، وأداة للتواصل بين صناع القرار والمواطنين، ويلعب دورًا جوهريًا في عرض الحقائق والمعلومات الخاصة بخطط ومبادرات التنمية في مختلف المجالات والتوعية بها ودعمها ومساندتها والتسويق لها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واستحداث إمكانات وفرص جديدة للارتقاء في سلم التنمية، مؤكدًا ضرورة مواكبة الإعلام لمشروعات التنمية والقيام بدور الشريك في تنمية المجتمعات، وتعزيز دورها في كسب تحدي التنمية المستدامة، والتعرف على التحديات التي قد تواجه الإعلام العربي على مختلف المستويات لمعالجتها والتغلب عليها.   

‎وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن المؤتمر العلمي الدولي السابع والعشرين حول "تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة: نحو رؤية مستقبلية للإصلاح والتطوير"، يتضمن العديد من الجلسات وحلقات النقاش واستعراض العديد من الأبحاث في مجال الإعلام وعلاقته بالتنمية، وطرح رؤى وإستراتيجيات للإصلاح والتطوير.

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