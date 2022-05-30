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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

2022 .. 4 خسائر مدوية لـ محمد صلاح محليًا وقاريًا ودوليًا

محمد صلاح
محمد صلاح

شهدت مجريات عام 2022 خسائر عديدة تلقاها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الوطنى.

محمد صلاح رغم أنه فعل ما فى وسعه من أجل تفادي سيناريوهات الهزيمة ومحاولة الوصول إلى منصة التتويج إلا أنه تلقى 4 ضربات محلية وقارية ودولية خلال العام الجاري.

صدى البلد يستعرض 4 خسائر مني بها محمد صلاح بقميص الريدز ومنتخب مصر الاول خلال العام الحالي.

أمم الكاميرون
رغم وصول منتخب مصر الوطنى إلى المباراة النهائية فى أمم إفريقيا التي أقيمت فى الكاميرون إلا أن محمد صلاح ورفاقه لم يحالفهم التوفيق فى حصد اللقب.

وخسر محمد صلاح ورفاقه نهائي أمم افريقيا بضربات الترجيح أمام نظيره منتخب السنغال بقيادة اليو سيسيه بعد ماراثون طويل على أرضية الميدان.

الدور الحاسم لتصفيات المونديال
تكرر إخفاق محمد صلاح ورفاقه فى منتخب مصر الوطنى أمام نظيره منتخب السنغال فى مباراة الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر 2022.

ورغم الفوز فى مباراة الذهاب للفراعنة الكبار بهدف نظيف أحرزه محمد صلاح إلا أنه أخفق فى لقاء الإياب وخسر بركلات الترجيح ليصعد اسود التيرانجا الى نهائيات مونديال قطر.

فقد لقب البريمرليج 
خسر فريق ليفربول الإنجليزي لقب دوري البريمرليج في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة المحلية رغم الفوز على نظيره فريق ساوثهامبتون.

وتوج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الانجليزي بعد تحقيقه الفوز فى اخر جولات دورى البريمرليج أمام نظيره فريق أستون فيلا.

نهائي دوري أبطال أوروبا
خسر محمد صلاح وزملائه فى فريق ليفربول الإنجليزي نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية أمام ريال مدريد الإسباني.

ورغم سيطرة فريق الريدز على مجريات مباراة نهائي دوري الأبطال إلا أن الميرنجي استطاع عبر اللاعب البرازيلي جونيور فينسيوس تحقيق الفوز بهدف نظيف واقتناص اللقب القارى للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

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