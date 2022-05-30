عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبو شقة : قانون ذوي الإعاقة مزيد من الضمانات لـ قادرون باختلاف

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ

أكد المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل اول مجلس الشيوخ ، ان مجلس الشيوخ وافق نهائيا  خلال جلسته العامة اليوم  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ، موجها التحية للمهندس اشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب ، علي هذا الجهد المشكور مؤكدا بان القانون ياتي تفعيلا حقيقيا للدستور ومزيد من الضمانات التي تتفق وتوثق للإستراتيجيه الوطنية لحقوق الانسان التي دعي اليها لارئيس في 9 سبتمبر 2021 .

واضاف أبو شقة عقب الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم ان مشروع القانون فيه مزيد من الحقوق لذوي الاعاقه وهو تاكيد للماده 81 من الدستور  والتي جاء في نصها علي تلتزم الدولة بضمان حقوق الانسان وذوي الاعاقه صحيا واجتماعيا وترفيهيا  وتوفير فرص عمل لهم وتخصيص حصص لهم ومساعدتهم في ممارستهم لجميع السياسيات وذلك اعمالا لمبادي المساواه والعداله وتكافؤ الفرص .

واضاف أبو شقة : الجلسة العامة شهدت جدلا كبيرا اليوم في خصوص مسمي القانون ومادفع به النائب محمد فريد بضرورة تغيير مسمي القانون وان يعود الي مسمي ذوي الاعاقه بدلا من استبداله بقادرون باختلاف ، ودفع بان القانون بالمسمي الجديد قد يشوبه عدم دستورية.

وشدد أبو شقة على أن المسمي لاشأن له بدستورية القانون والمبادي المسلم بها بأن ماخضع لمبدأ الإتفاق أو المخالفه هو النصوص الموضوعية وليست المسميات وهو ماجري عليه في هذا الشأن قضاء محكمه النقض علي انه لايشترط الدفوع بان يكون صريح عبارتها مادام ان سياق الحديث في جوهره ومعناه يقود اليه .

وتابع أبو شقة :عرض مشروع القانون بعد فترة وجيزة من القانون رقم 200 لسنه 2020 فيه رسالة واضحه ان البرلمان بغرفتيه معا علي ذات الطريق بشان تفعيل النصوص الدستوري ومزيد من الضمانات التي تكفل الحقوق لذوي الاعاقه لتحقيق المساوله لهم في كافة الحقوق .

وكيل اول مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

سفير مصر بالمغرب يكشف العدد النهائي لجماهير الأهلي أمام الوداد

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

أزمة تذاكر نهائي إفريقيا تشتعل.. اجتماع طارئ في الكاف بسبب الأهلي والوداد

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

فساد بالجملة.. 3 حركات خبيثة من الكاف تمهد للغدر بـ الأهلي

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

ترشيحاتنا

جنود كتيبة آزوف المأسورين لدى روسيا يواجهون عقوبة الإعدام.. تفاصيل

الأهلي يرفض تغيير أماكن جماهيره بملعب محمد الخامس

الخطيب يخطر سفير مصر بالمغرب بتطورات أزمة البانرات وتغيير أماكن جماهير الأهلي

تايوان: 30 طائرة صينية اخترقت مجالنا الجوي

9% .. الروبل الروسي يواصل ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي واليورو

كيفية أداء مناسك الحج والعمرة بالتفصيل .. هذه أسهل طريقة للعبادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الخطوط الطولية في الأظافر .. وأسباب ظهورها

يعرض بإيطاليا.. لقطات من فيلم النهارده يوم جميل لـ باسم سمرة ونجلاء بدر

مديحة حمدي: طريقي للفن لم يكن سهلاً.. وجدي الأكبر أخر سلطان حكم مصر|فيديو

بعد تألقها على السجادة الحمراء.. سر تواجد منى زكي في مهرجان كان

فيديو

مديحة حمدي: طريقي للفن لم يكن سهلاً.. وجدي الأكبر أخر سلطان حكم مصر|فيديو

هيئة الارصاد تحذر : درجات الحرارة قد تصل إلى 43

هل يجوز التزوير أو الكذب من أجل الذهاب للحج؟.. اعرف الإجابة بالفيديو

كنت عايز أذلها.. مشاهد مأساوية من جريمة الريف الأوروبي بالشيخ زايد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

فيه أمَل.. عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ