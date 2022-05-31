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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|غرفة دبي تستعرض سمات قانون الإفلاس الإماراتي

غرفة دبي
غرفة دبي

نظمت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مكتب "أفريدي وانجل"ندوة افتراضية حول قانون الإفلاس الإماراتي ،بمشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 210مشاركاً.

بحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” فقد هدفت الندوة إلى تعريف المشاركين على أحدث المستجدات والمعلومات حول قانون الإفلاس في دولة الإمارات بالإضافة إلى تسليط الضوء على السمات الرئيسية لقانون الإفلاس الإماراتي وتعديلاته حتى يكون المشاركين على دراية بالتطورات والعمليات الحالية.

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وتحدث خلال الندوة حيث سلط الضوء في حديثه على الملامح والسمات الرئيسية لقانون الإفلاس الإمارتي والتعديلات الجوهرية على هذا القانون خلال السنوات القليلة الماضية بالإضافة إلى استعراض اثر تقديم طلب الإفلاس.


 

وأكدت جهاد كاظم مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي أن قانون الإفلاس في الدولة شهد عدداً من التعديلات خلال السنوات القليلة الماضية مؤكدة أن غرفة تجارة دبي هدفت عبر تنظيمها لهذه الندوة لمشاركة الحضور من مجتمع الأعمال بأحدث المستجدات والمعلومات حول هذا القانون لتسهيل ممارسة الشركات للأعمال في الإمارات مشيرة كذلك إلى حرص الغرفة الدائم على دعم قطاع الأعمال ومساعدته في التعرف على كافة التحديات والاستفادة من القوانين والتشريعات الاقتصادية.
 

قانون الإفلاس الإماراتي مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد الامارات Finance Real Estate

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