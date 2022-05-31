اليوم.. المشترى والمريخ يبدآن تبديل موقعيهما في السماء

تشهد السماء اليوم، مشهدا فلكيا بديعا، وهي اخر ساعات اقتران كوكبي المشتري والمريخ، في مشهد يعكف على مشاهدته والاستمتاع به جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن كوكبي المشتري والمريخ كان يعدوا فى حالة اقتران (متجاوران في السماء) في يوم الجمعة الماضي منذ شروقهما في 1:50 صباحا في هذه الفترة إلى ان يختفيا في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس، خلال الفترة من 27 - 30 - مايو.

وأضاف الدكتور تادرس، أن الكوكبي سوف يتبادلان موقعهما في السماء مع الابتعاد التدريجي عن بعضهما البعض بدءا من 31 مايو.

ونوه الدكتور أشرف تادرس، إلى أن مشاهدة ظاهرة كوكبي المشتري والمريخ مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار أستاذ الفلك إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

كوكب المريخ

كوكب المريخ هو رابع كوكب من الشمس و هو آخر كوكب من الكواكب الأرضية الأربعة الداخلية، يدور حول الشمس كل 687 يومًا و حول محوره كل 24.6 ساعة (تقريبًا مثل الأرض).

أطلق عليه الرومان و الإغريق القدماء اسم إله الحرب آريس و أطلق عليه المصريون القدماء إسم الأحمر بينما أطلق عليه الصينيون نجم النار.

يتكون الغلاف الجوي للمريخ بشكل أساسي من ثاني أكسيد الكربون ومع ذلك على عكس كوكب الزهرة, فإن الغلاف الجوي للمريخ رقيق جدًا مما يعرض الكوكب للأشعة الكونية ويحدث تأثيرًا ضئيلًا جدًا في الاحتباس الحراري.

للمريخ قمران هما هما فوبوس وديموس و هما غير منتظمين في الشكل.

كوكب المشترى

يعد كوكب المشتري خامس كواكب المجموعة الشمسية بعداً عن الشمس؛ إذ يبلغ متوسط المسافة بينه وبين الشمس 5.2 وحدة فلكية، أي ما يعادل 778.340.821 كم، وهذه المسافة هي خمسة أضعاف المسافة بين الشمس وكوكب الأرض، كما أنه أكبر الكواكب على الإطلاق، فحجمه أكبر من حجم جميع الكواكب مجتمعة، إذ يبلغ قطره عند منطقة خط الاستواء الخاصة به 143 ألف كيلو متر.

وتجدر الإشارة إلى أن المشتري يدور حول الشمس في فترة زمنية كبيرة جداً؛ حيث إن دورة واحدة لكوكب المشتري حول الشمس تستغرق 12 سنة أرضية لإتمامها.

ويعتبر كوكب المشتري من أكثر الأجرام السماوية سطوعاً في الفضاء يسبقه في ذلك قمر الأرض وكوكب الزهرة وفي بعض الأحيان كوكب المريخ، ويعتبره البعض ثاني أكثر الكواكب سطوعاً بعد كوكب الزهرة، كما يعد كوكب المشتري أقرب في تكوينه إلى النجوم من الكواكب، حيث إنه لو كان أكبر من حجمه الحالي بثمانين ضعفاً فإنه كان سيُعد نجماً وليس كوكباً.