عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. المشترى والمريخ يبدآن تبديل موقعيهما في السماء

الكواكب
الكواكب

تشهد السماء اليوم، مشهدا فلكيا بديعا، وهي اخر ساعات اقتران كوكبي المشتري والمريخ، في مشهد يعكف على مشاهدته والاستمتاع به جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن كوكبي المشتري والمريخ كان يعدوا فى حالة اقتران (متجاوران في السماء) في يوم الجمعة الماضي منذ شروقهما في 1:50 صباحا في هذه الفترة إلى ان يختفيا في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس، خلال الفترة من 27 - 30 - مايو.

وأضاف الدكتور تادرس، أن الكوكبي سوف يتبادلان موقعهما في السماء مع الابتعاد التدريجي عن بعضهما البعض بدءا من 31 مايو.

ونوه الدكتور أشرف تادرس، إلى أن مشاهدة ظاهرة كوكبي المشتري والمريخ مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار أستاذ الفلك إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

txt

التعليم العالي: سداد تكلفة أجهزة مستشفى سوهاج الجامعي الجديد والافتتاح نهاية 2022

كوكب المريخ
كوكب المريخ هو رابع كوكب من الشمس و هو آخر كوكب من الكواكب الأرضية الأربعة الداخلية، يدور حول الشمس كل 687 يومًا و حول محوره  كل 24.6 ساعة (تقريبًا مثل الأرض).

أطلق عليه الرومان و الإغريق القدماء اسم إله الحرب آريس و أطلق عليه المصريون القدماء إسم الأحمر بينما أطلق عليه الصينيون نجم النار.

يتكون الغلاف الجوي للمريخ بشكل أساسي من ثاني أكسيد الكربون ومع ذلك على عكس كوكب الزهرة, فإن الغلاف الجوي للمريخ رقيق جدًا مما يعرض الكوكب للأشعة الكونية ويحدث تأثيرًا ضئيلًا جدًا في الاحتباس الحراري.

للمريخ قمران هما هما فوبوس وديموس و هما غير منتظمين في الشكل.

 

كوكب المشترى

يعد كوكب المشتري خامس كواكب المجموعة الشمسية بعداً عن الشمس؛ إذ يبلغ متوسط المسافة بينه وبين الشمس 5.2 وحدة فلكية، أي ما يعادل 778.340.821 كم، وهذه المسافة هي خمسة أضعاف المسافة بين الشمس وكوكب الأرض، كما أنه أكبر الكواكب على الإطلاق، فحجمه أكبر من حجم جميع الكواكب مجتمعة، إذ يبلغ قطره عند منطقة خط الاستواء الخاصة به 143 ألف كيلو متر.

وتجدر الإشارة إلى أن المشتري يدور حول الشمس في فترة زمنية كبيرة جداً؛ حيث إن دورة واحدة لكوكب المشتري حول الشمس تستغرق 12 سنة أرضية لإتمامها.

ويعتبر كوكب المشتري من أكثر الأجرام السماوية سطوعاً في الفضاء يسبقه في ذلك قمر الأرض وكوكب الزهرة وفي بعض الأحيان كوكب المريخ، ويعتبره البعض ثاني أكثر الكواكب سطوعاً بعد كوكب الزهرة، كما يعد كوكب المشتري أقرب في تكوينه إلى النجوم من الكواكب، حيث إنه لو كان أكبر من حجمه الحالي بثمانين ضعفاً فإنه كان سيُعد نجماً وليس كوكباً.

التعليم العالي المعهد القومي للبحوث الفلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

أزمة تذاكر نهائي إفريقيا تشتعل.. اجتماع طارئ في الكاف بسبب الأهلي والوداد

موضوعات متعلقة

طالبتان مصريتان تحصدان جائزة خاصة من أيسف الدولي بأمريكا لابتكارهما كمامة تحمي من التدخين السلبي| حوار

طالبتان مصريتان تبتكران كمامة لحماية الأطفال من أضرار التدخين السلبي

الليلاء .. الظروف المثالية لمشاهدة الظواهر الفلكية | خبير يجب

تجارة حلوان توضح 3 تعليمات مهمة أثناء الامتحانات

تجارة حلوان تشارك في حملة للتوعية بالتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة |صور

محاق ذو القعدة .. القمر يتوارى عن الأنظار في السماء الليلة

نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم يتفقد لجان الامتحانات

التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي ورشة عمل بجامعة حلوان.. اليوم

ترشيحاتنا

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء

كيفية بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. دار الإفتاء تجيب

وديت ولادك للجنة يا محمد.. أم تقتل أبناءها ذبحا بالدقهلية

الوداد: نحن نستحق اللقب عن جدارة.. ولم تحدث أزمة مع جماهير الأهلي

صدمة للأطباء.. اكتشاف جنين داخل بطن رضيع عمره 40 يوما في الهند

حقق نموا متسارعا 16.5%.. ماذا فعلت الدولة للارتقاء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة تُسلم جوائز الدورة 24 للمهرجان القومي للسينما

سمراء النيل..لماذا عشقت مديحة يسري آلان براندو المصري وهربت من حب العقاد؟

أحزان العم حسن حسني.. ما هي الصدمات الأربع المؤثرة في حياة قشاش السينما؟

الدنيا عندي هي..مدحت العدل يتغزل في ابنته بصور من حفل زفافها.. شاهد

فيديو

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

الأهلي يغادر فندق الإقامة إلى ملعب مباراة الوداد .. صور وفيديو

اكتفاء في المنتجات البترولية والسلع الأساسية .. مدبولي يكشف خطة الدولة خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ