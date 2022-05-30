بسمة وهبة بـ تيشرت الأهلي: الـ11 يارب.. اللاعيبة قدها وقدود|فيديو

ظهرت الإعلامية بسمة وهبة، مرتدية قميص النادي الأهلي، في حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض على قناة المحور"، من أجل دعم المارد الأحمر الذي يلعب بعد قليل في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد.

وقالت الإعلامية بسمة وهبة: "الحداشر يا رب، المباراة ستبدأ في الساعة التاسعة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهي البطولة الأغلى في القارة، ويلعب الأهلي مباراة اليوم، وعينه على البطولة الثالثة على التوالي، وهو إنجاز كبير، أما الوداد المغربي فهو متحفز ويرغب في تعويض خسائر سنوات ماضية".

وأضافت: "أجواء المباراة كلها توتر وقلق ومشكلات، لكن لاعبو الأهلي قدها وقدود، الأهلي حديد، وقادرين يتغلبوا على الوداد على ملعبه ووسط جمهوره، الأهلي هيكسب بإذن الله".

وأكدت، أن المباراة كان يجب أن تُلعب على ملعب محايد، إذ أصر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في المغرب، وأصدر الأهلي عدة بيانات حتى تتحقق العدالة الكروية، ولكن "لا حياة لمن تنادي"، ولم يرد الكاف على اتصالات الأهلي، ورغم ذلك، فوجئ الأهلي بعدم وجود جمهور له حيث حصل على 2500 تذكرة.