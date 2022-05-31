سويدية عمرها 103 أعوام تقفز بالمظلة محطمة الرقم القياسي العالمي.. فيديو

أذاعت فضائية "يورونيوز"٫ فيديو يرصد سويدية عمرها 103 أعوام تقفز بالمظلة، محطمة الرقم القياسي العالمي.

وأوضحت "يورونيوز" أن أحد المسؤولين من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وثَّق اللحظة التي فقزت فيها عجوز سويدية، تبلغ 103 أعوام، بالمظلة، لتصبح بذلك المرأة الأكثر تقدماً بالعمر التي تقوم بهذه المهمة.

ومنذ بلغت التسعين، أرادت روث لارسن التعلم أكثر عن "الطيران"، فجربت رياضات عدة بينها الطائرة الشراعية والطيران المظلي وأيضاً الطيران بالمناطيد.

وفي عام 2019 نفذت أول قفزة مظلية لها وكانت آنذاك تبلغ 101 عام، ولكنها لم تسجل أي رقم قياسي وقتها، إذ سبقتها الأمركية كاترين هودجز، حيث قفزت بعمر 103 أعوام و129 يوماً بالمظلة.