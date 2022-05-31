نقابات عمال مصر: سنشارك بقوة في الحوار الوطني.. فيديو

قال المهندس عماد حمدي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن دعوة الرئيس لإقامة حوار وطني عظيم جدا ومشاركة العمال فيها يجدى نفعا في البحث عن حقوق العمال وحل مشاكلهم.

وأشار "حمدي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر فضائية "سي بي سي" إلى أنه من أهم الموضوعات المقترحة فى الحوار الوطنى هى إحياء فكرة إعادة مراكز تدريب العمال، كما سيتم وضع رؤية لتطوير الصناعة لأنها قاطرة التنمية، بحيث يتم حل المنتج الوطنى بدلا من المنتج المستورد مما يفتح فرص عمل جديدة للشباب.

وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قائلا: "هناك رؤية أخرى باستغلال الاتفاقيات مع الدول الخارجية مما يكون له إمكانية واريحية للعمال".

وقال المهندس عماد حمدي إننا سنشارك بكل قوة فى الحوار الوطنى لإرضاء العمال ولتأتي بنتائج إيجابية لعمال مصر.