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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الاتصالات: أسعار الموبايلات في مصر أزيد من دول العالم 60%

صدى البلد

 

قال محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات و المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن سوق المحمول يشهد توقفاً كاملاً في عمليات الاستيراد  الأمر الذي أدى لتراجع السوق وشح البضاعة المطروحة أمام الجمهور .

 

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON"،: فيه ركود  في السوق بسبب شح  صنوف  وموديلات أجهزة المحمول فضلاً عن ظروف  سعر الصرف وتخفيض  قيمة الجنيه أمام الدولار الامر الذي أدى لارتفاع الأسعار ".

 

أكمل: "الدنيا في السوق مش ماشية مضبوط خلال شهري يناير وفبراير ربع واردتنا من أجهزة المحمول تراجعت".

 

وشدد أن الموبايل لم يعد سلعة ترفيهية، قائلة: الدنيا كلها بتشتغل على الموبايل لازم نبص على الموبايل كسلعة استراتيجية وليس استفزازية وبالتالي لابد من التعامل مع هذا الأمر عبر خفض رسوم الجمارك وضريبة المبيعات بالإضافة للاعتمادات المستندية".

 

وواصل: عشان الناس تعرف ليه الموبايل سعره عالي في مصر لابد من تناول المعطيات الأول سلعة الموبايل  كانت زيرو  جمرك  ودلوقتي  بندفع 10% جمارك و14% ضريبة قيمة مضافة بالإضافة إلى 5% رسم تنمية  بالإضافة لنسبة 5% لجهاز تنظيم الاتصالات بإجمالي 35%  من قيمة المحمول فضلاً عن ما شهدناه خلال الفترة الماضية من ارتفاع قيمة الدولار ونظام الاعتمادات المستندية الأمر الذي أجهز على الأسعار ودفعها للزيادة بنسبة 20% وبالتالي سنجد أن سعر الموبايل في مصر يزيد عن نظيره في العالم بنسبة 60% ".

مطالباً بإعادة النظر في سلعة الموبايل والنظر إليها "باعتبارها سلعة إستراتيجية في ظل التحول الرقمي وليست سلعة رفاهية.

الغرف التجارية سعر ارتفاع الأسعار مطروح لميس الحديدي تنظيم الاتصالات اتحاد الغرف التجارية

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