بعد هزيمة الأهلي لنهائي إفريقيا.. فرج عامر: خسرنا جميع البطولات الدولية والقارية

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة سابقاً، على هزيمة الندى الاهلى لقب دوري أبطال أفريقيا امام الوداد المغربى بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك “ عام 2022 عام نحس علي الكرة المصريةً وعلي محمد صلاحً، خسرنا جميع البطولات الدولية والقارية ”.

وجاء الهدف الأول في شباك الأهلي خلال نهائي إفريقيا في الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

وأضاف زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.