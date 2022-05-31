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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فاروق جعفر: الأهلي وُضِع في مشاكل بعيدا عن الفنيات قبل مباراة الوداد

صدى البلد

قال فاروق جعفر نجم منتخب مصر والزمالك سابقاً، إن مباراة  الوداد والنادي الأهلي  في نهائي دوري أبطال إفريقيا  شهدت زخماً عربياً وإقليمياً  من قبل المباراة ليس بسبب الجوانب الفنية فقط  لكن بسبب المشكلات التي وضع فيها النادي الأهلي  قبل المباراة.

وتابع خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON":   إتحطينا في مشاكل بعيد عن  الملعب والتشكيل والشكل الخططي مشاكل برا المستطيل الأخضر".

وحول الأسباب   الاخرة الفنية التي دفعت الأهلي للهزيمة  قال  جعفر :  من البداية  كان يجب على النادي الأهلي أن يعبر عن شخصيته ورغبته في  تحقيق مكاسب للمباراة وهذا لم يحدث  منذ البداية ".

موضحاً أن التشكيل لم يكن مناسباً منذ البداية  بالإضافة إلى وجود نحو 6 أو 7 لاعبين على أرض الملعب لم يكن لهم دوراً بالإضافة لشخصية   النادي الأهلي  كبطل  دفاعياً وهجومياً لم يكن في مستواه المعتاد".

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