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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام حنفي: أتوقع رحيل موسيماني.. النادي تكلم مع مدربين من إسبانيا وألمانيا

صدى البلد

 

 

علق كابتن هشام حنفي نجم النادي الاهلي السابق، علي مباراة  الوداد والنادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، موضحا أنه ليس من العيب كمدرب أن ابدأ   بشكل خاطئ لكن أصحح ذلك سريعاً وماحدث أن النادي الاهلي بدأ بشكل خاطئ.

تابع خلال حواره يبرنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON"، :مش عيب تبدأ  غلط  لكت  لازم تفضل مصحصح طول المباراة  الإدارة الفنية دي مش أي حد".

وواصل : ما صعب الأمور أن  الأهلي في أول ربع ساعة لم يظهر شخصيته ومش عارف يخرج  من على 18   كانت حلقة مفرغة  ".

وتوقع هشام حنفي رحيل موسيماني عن النادي الأهلي.. قائلاً : " النادي أتكلم مع ناس تانية من إسبانيا وألمانيا وكانوا صابرين علشان البطولة الأفريقية ".

وأوضح أن أداء النادي الأهلي في الدوري كان غايه في السوء قائلاً : " أداء النادي الأهلي في الدوري وحش جدا.. خسرنا عدد كبير من النقاط و مفيش طفرة في أداء النادي الأهلي.. مجهد ولكن طول عمرنا بنلعب في الظروف دي".

لكنه عاد وقال : موسيماني حقق بطولات في سنتين وإنجازات كبيرة.. ولكن بشكل فني مش مقنع وبيمشي على سطر ويسيب 5 وللأسف  المدير الفني للنادي الأهلي أقنع جمهور النادي الأهلي بالنتائج وليس بالأداء.. بتفرق كتير".

تابع : المدير الفني للوداد المغربي اتعامل مع النادي الأهلي بشكل صح أوي.. عندهم الحته الهجومية 10 على 10 و بعد الهدف الأول النادي الأهلي مسك كورة وبدأ يروح.. في الـ20 دقيقة في الشوط الأول الأهلي وصل أكتر من مرة وخد 4 كورنر ضيعنا منهم جونين".

الإعلامية لميس الحديدي دوري ابطال افريقيا ابطال افريقيا لميس الحديدي موسيمانى النادي الأهلي

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