بحوزته 15 جراما لجوهر الحشيش.. ضبط ثلاثيني بمحطة قطار سوهاج

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة على محطة سكة حديد سوهاج، من ضبط شاب ثلاثيني، وبحوزته ثلاثة قطع لجوهر الحشيش المُخدر، أثناء محاولته استقلال أحد القطارات، بمحطة سكة حديد سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الخدمات المعنية على محطة سكة حديد سوهاج، مفادها تمكنهم من ضبط(عز الدين ص خ م- 30 سنة- حاصل على دبلوم تجارة- ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل)، وبحوزته 3 قطع الحشيش المخدر تزن حوالي 15 جرام.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.