استخدام قبعات التفكير بالمرحلة الإعدادية.. رسالة ماجستير بتربية سوهاج

شهدت كلية التربية بجامعة سوهاج، مناقشة علمية جمعت بين أصالة الفكر، وبلاغة اللغة، واستثارة العقل؛ ضمت كوكبة من علماء التربية، الأستاذ الدكتور سامح ريحان، والأستاذ الدكتور محمود نصر، والأستاذ الدكتور عبد العظيم زهران.

وذلك للمناقشة والحكم على رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة صفاء على أحمد عبد العال، مدرس مادة ومسؤول النظم والبرامج بوحدة الخدمات الالكترونية بالكلية، والمعنونة بـ"أثر استخدام قبعات التفكير الست المعززة بالوسائط الفائقة في تدريس الهندسة على اكتساب المفاهيم الرياضية وتنمية مهارات التفكير المتشعب لدي تلاميذ المرحلة الإعدادية".

تخصص مناهج وطرق تدريس الرياضيات، حضر المناقشة سعادة عميد الكلية الموقر أد. خالد عمران، والسادة والوكلاء، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقد شرفت قاعة المناقشة بحضور أعلام قسم أصول التربية، الأستاذ الدكتور مصطفى رجب عميد الكلية الأسبق، والأستاذ الدكتور فيفي أحمد توفيق رئيس قسم أصول التربية بالكلية.

والدكتور طه عمار، مدير وحدة الخدمات الالكترونية بالكلية.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة الإشراف على الرسالة ضمت علمين من علماء المناهج وطرق تدريس الرياضيات، يشهد لهم القاصي والداني بالخلق الكريم، والأدب الجم والعلم النافع الغزير وهما دكتور عبد العظيم زهران، دكتور شعبان أبو حمادي، وبعد المداولة، أوصت اللجنة منح الباحثة درجة الماجستير في التربية بتقدير ممتاز مع التوصية بالنشر والتبادل بين الجامعات المصرية.