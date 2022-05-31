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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي صبري يشارك متابعيه بصورة من داخل الطائرة أثناء رحلته لجدة.. شاهد

صدى البلد

شارك الفنان رامى صبرى ، متابعيه بصورة له من داخل الطائرة اثناء رحلته لـ جدة ، وذلك عبر حسلبة بموقع انستجرام .

 

وعلق رامى صبرى “ To Jeddah 🇸🇦 ”.

 

و كشف النجم رامي صبري عن بوستر أحدث أغنياته التي يطلقها على طريقة السينجل باسم "هي" حيث نشر البوستر قبل قليل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ومن المقرر أن يطلق رامي الأغنية الجديدة أول يونيو القادم، وتحمل طابعا صيفيا على غرار الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور له خلال الفترة الماضية.

ولحن "صبري" الأغنية الجديدة بنفسه، كما حملت صورة البوستر توقيع مصور المشاهير خالد فضة وظهر رامي بلوك صيفي مميز.


وكان نجم العرب رامي صبري كشف عن إحياء حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات "موسم جدة" في الأول من يونيو شهر يونيو القادم، وشهد الحفل إقبالا كبيرا من الجمهور ونفدت التذاكر خلال الساعات الأولى لطرحها.


ومن المقرر أن يشهد الحفل عدد كبيرا من الأغنيات الحديثة والقديمة منها "كلمة" و"حياتى مش تمام" و"بقابل ناس" و"خطيرة" و"شطبنا" وغيرها التى يحبها جمهوره.

السعودية فيس بوك المملكة العربية السعودية رامي صبري

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