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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: مستمرون اليوم في أجواء شديدة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة ليلا

الارصاد
الارصاد

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا مازلنا في فصل الربيع المعروف بتقلباته الجوية خلال فترات النهار والليل، إلى جانب تأثرنا بمنخفض السودان الموسمي.

وأضافت “غانم”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد،أن نسبة الرطوبة بدأت ترتفع تدريجياً فى الجو، ونشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أننا نشهد زيادة سطوع أشعة الشمس، مؤكدة أن الأمس كانت ذروة ارتفاعات درجات الحرارة حيث سجلت العظمى على القاهرة 38 درجة مئوية.

وتابعت  الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا مستمرون اليوم في أجواء شديدة الحرارة، ومن المتوقع أن ترتفع ليلاً أيضاً، ومع ارتفاع نسب الرطوبة سنشعر بالأجواء المعتدلة تماماً.

وأكملت  الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا نشهد خلال ساعات المساء نشاط للرياح، لافتاً إلى أنه من الوارد جداً أن تحدث تقلبات فى الكتل الهوائية مثيرة للرمال والأتربة ولكن مختلفة تماما عما حدث فى  دول الخليج.

سطوع أشعة الشمس ارتفاعات درجات الحرارة نسب الرطوبة الكتل الهوائية فصل الربيع نسبة الرطوبة

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