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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 31-5- 2022

اسعار العملات
اسعار العملات

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية الأولي، اليوم الثلاثاء 31- 5 -2022، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية.


سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.62 جنيه للبيع، و18.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.99 جنيه للبيع و19.89 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 23.50 جنيه للبيع و23.39 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 60.95 جنيه للبيع 60.67  جنيه للشراء.

اسعار العملات الاجنبية اسعار العملات الاجنبية والعربية سعر الدولار اليوم سعر اليورو

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