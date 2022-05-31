شهامة المصريين.. طاقم إسعاف يعيد مبلغا عثر عليه مع متوفى ببني سويف

روى عبدالرحمن صلاح، مسعف بمرفق إسعاف بني سويف، تفاصيل عثوره على مبلغ مالي مع توفي وإعادته، قائلا: جاءنا بلاغ بوقوع حادثة سير على الطريق، وعلى الفور انتقلنا إلى موقع الحادث، وخلال قيامنا بنقل الجثة وجدنا مبلغ مالي برفقتها".

وأكمل "عبدالرحمن صلاح"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، :"قمنا بنقل الجثة إلى المشرحة، ومن ثم توجهنا على الفور إلى قسم الشرطة لتسليم المبلغ، متابعا:" وجدنا 10 آلاف جنيه مع المتوفى".

وأضاف: "عند تسليمنا المبلغ للشرطة وجدنا والد المتوفي هناك..وقام بشكرنا على تسليمنا المبلغ".

