صحف الكويت .. مطار البلاد ثاني أسوأ مؤسسة في العالم ..بيل جيتس يتوقع جائحة جديدة .. وحجر آلاف الأشخاص في الصين بسبب مريض تجول فى الشارع

صحف الكويت :

العثور على 200 كيلو حشيش طافية على سطح المياه الإقليمية

السيسي: الأزمة «الأوكرانية» تهدد الأمن الغذائي العالمي

نزاهة : نتابع تطورات قضية وزير الدفاع الكويتي السابق في أميركا

اهتمت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم بالعديد من الاخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد اهتمت صحيفة القبس ، بالتقرير الصادر عن موقع إيرهلب والذي وضع مطار الكويت الدولي المرتبة الثانية في قائمة أسوأ 10 مطارات في العالم.

و «إيرهلب» هي شركة ألمانية متخصصة في إدارة مطالبات تعطل شركات الطيران.

وقد استند التصنيف على 3 مقاييس رئيسية تعتمد على قياس الأداء في الوقت المحدد، وجودة الخدمة، والطعام والمتاجر في المطارات.

وجاء مطار لشبونة في البرتغال في المرتبة الأولى كأسوأ مطار في العالم، ثم مطار الكويت، فيما احتل مطار أيندهوفن في هولندا المرتبة الثالثة في قائمة أسوأ المطارات.

كما جاء مطار هنري كواندا الدولي في رومانيا في المركز الرابع في القائمة، ثم مطار مالطا الدولي، ومطار مانشستر الذي احتل المركز السادس ومطار باريس أورلي في المرتبة السابعة ومطار بورتو في البرتغال في المركز الثامن ثم مطار بيلي بيشوب تورنتو سيتي في كندا ومطار لندن جاتويك الذي احتل المركز العاشر.

على جانب آخر، جاء مطار حمد الدولي في قطر على رأس القائمة للمطارات الأفضل في العالم، متفوقاً على 131 مطارًا آخر في الصدارة، حيث حصل على مجموع إجمالي 8.39 من أصل 10.

ويتم تسجيل المطارات على مقياس مكون من 10 نقاط بناءً على ثلاثة معايير، إذ يقيس الأداء في الوقت المحدد ومدى دقة مواعيد المغادرة والوصول ويمثل 60٪ من النتيجة الإجمالية للمطار.

وتساهم جودة الخدمة بنسبة 20٪ أخرى من النتيجة، ويتم تقييمها من خلال جودة خدمة العملاء، ومدى سرعة أوقات الانتظار الأمنية، ومدى نظافة المطار، فيما تشكل المواد الغذائية والمحلات التجارية 20٪ الأخيرة من النتيجة؛ كما يتم جمع البيانات من الركاب الذين يصنفون خيارات الطعام والتسوق على مقياس من واحد إلى خمسة

كما لفتت الصحيفة ذاتها الي ، تسبّب أحد سكان بكين بحجر الآلاف من جيرانه، بعدما تجاهل أمراً بملازمة المنزل، ليتبيّن لاحقاً أنه مصاب بكورونا، ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق بحقه.

وأمرت سلطات العاصمة الصينية مئات آلاف السكان بملازمة منازلهم، خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، لكبح أكبر تفش لفيروس كورونا تشهده منذ بدء الجائحة.

وأعلنت السلطات الصينية، أن رجلا في الأربعينيات من العمر يدعى سان، لم يتقيّد بأمر العزل المعطى له بعد ارتياده مركز تسوق مصنفا «عالي المخاطر».

وقال المسؤول في جهاز الأمن العام في بكين بان تشوهونغ، إن سان «خلال فترة عزله المنزلي، خرج مراراً وتمشى في الحي».

وتبيّنا لاحقاً إصابة سان وزوجته، ما دفع بالسلطات إلى فرض الحجر المنزلي على خمسة آلاف شخص من جيرانهم، ونقل 250 آخرين إلى مركز حكومي للحجر.

وأشارت الصحيفة ذاتها ، الي توقع الملياردير الأميركي، بيل جيتس، أن جائحة جديدة محتملة ستظهر لدى البشرية في غضون عشرين عاماً، ومن الممكن أن تكون من صنع الإنسان، كأن يقوم إرهابي بصنع فيروس ما وتوزيعه عمداً»، مضيفاً «هذا سيناريو مخيف للغاية لأنه قد يحاول نشره في أماكن مختلفة في وقت واحد».

وقال جيتس خلال حديث مطول مع صحيفة elDiario الإسبانية، حين سأله الصحافي، «كيف سيكون شكل الوباء القادم إذا فشلنا في منعه؟«، فرد عليه جيتس: «حسنًا، يمكن أن يولد من فيروس نعرفه بالفعل، يمكن أن تكون مجموعة متنوعة من فيروس الأنفلونزا، ونوع آخر من فيروس كورونا، وهذا من شأنه على الأقل أن يسمح لنا بالحصول على بعض المعرفة حول كيفية الحصول على العلاجات واللقاحات بسرعة كبيرة»، مضيفاً: «ولكن يمكن أن يكون أيضًا شيئًا آخر.. يمكن أن يكون فيروساً من صنع الإنسان، بواسطة إرهابي بيولوجي صممه ووزعه عمداً، هذا سيناريو مخيف للغاية لأنهم قد يحاولون نشره في أماكن مختلفة في وقت واحد».



بينما صحيفة الراي الكويتية سلطت الضوء على اكبر توغل للقوات الجوية الصينية في منطقة الدفاع الجوي التابعة لها منذ يناير.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن أوامر صدرت بالإقلاع الفوري لمقاتلات تايوانية لتحذير 30 طائرة في أحدث تصعيد للتوتر.

واشتكت تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، على مدار العامين الماضيين أو نحو ذلك من المهام المتكررة للقوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة الخاضعة للحكم الديموقراطي، وغالبا ما يكون ذلك في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي، بالقرب من جزر براتاس التي تسيطر عليها تايوان.

وتصف تايوان الأنشطة العسكرية المتكررة للصين المجاورة بأنها حرب «المنطقة الرمادية» والتي تهدف إلى إضعاف القوات التايوانية من خلال جعلها تسارع على نحو متكرر بإطلاق طائراتها، وأيضا لاختبار ردود فعل الجزيرة.

وقالت الوزارة التايوانية إن أحدث مهمة صينية شملت 22 مقاتلة بالإضافة إلى الحرب الإلكترونية والإنذار المبكر والطائرات المضادة للغواصات.

وحلقت الطائرات في منطقة إلى الشمال الشرقي من براتاس، وفقا لخريطة قدمتها الوزارة، رغم أنها بعيدة عن تايوان نفسها.

وأشارت الوزارة إلى أن تايوان أطلقت طائرات مقاتلة لتحذير الطائرات الصينية ودفعها للابتعاد، بينما جرى نشر أنظمة صواريخ لمراقبتها.

ولفت الي ، تاكيدات مصادر مطلعة أن «الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) تتابع عن كثب جميع التطورات الجارية في محكمة مقاطعة لوس انجلوس العليا، والمتهم بها وزير الدفاع السابق وآخرون والمتعلقة بالقضايا البينية لعدد من الأشخاص، ودعوى المصادرة التي تباشرها وزارة العدل الأميركية وارتباطها بقضايا محلية».

وذكرت المصادر ان مجلس الوزراء «كان استجاب لطلب الهيئة وتفعيل اختصاصها المقرر بقانون رقم 2 لسنة 2016 وطلب التنسيق والتعاون مع ادارة الفتوى والتشريع وذلك بتعيين مكتب محاماة أميركي متخصص منذ عام 2020 لمباشرة الدعوى المدنية المتعلقة بمتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد».



وأشارت إلى أن «هيئة نزاهة قامت ايضا بمباشرة اختصاصها في التقدم بعدة طلبات مساعدة قانونية متبادلة لدول صديقة، والتعاون مع الجهات الدولية النظيرة لتعقب الأموال المرتبطة بالقضية وحركتها في العديد من الدول

بينما صحيفة الانباء لفتت الي ، ماصرح به الرئيس عبدالفتاح السيسي من اهتمام مصر البالغ بتطوير التعاون مع پولندا في إطار تجمع دول «فيشجراد»، والذي يضم إلى جانب پولندا كلا من التشيك والمجر وسلوفاكيا، وذلك لتعزيز أطر التعاون بين مصر وذلك التجمع الإقليمي المهم، نظرا لأنه يتضمن دولا صديقة، ومتشابهة الفكر والأولويات مع مصر، لاسيما في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية وبناء القدرات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وقرينته بقصر الاتحادية أندجيه دودا رئيس جمهورية پولندا وقرينته، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس السيسي بزيارة الرئيس الپولندي إلى القاهرة، والتي تكتسب أهمية خاصة، كونها أول زيارة رئاسية بين الجانبين، رغم امتداد العلاقات الديبلوماسية المشتركة عبر قرن من الزمان، مؤكدا أن الزيارة في هذا التوقيت الحيوي تعكس مدى الأهمية التي يوليها الطرفان للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والحرص المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا.



ونبهت كذلك الي عثور الإدارة العامة لخفر السواحل أمس الأول على نحو 200 كيلو من مخدر الحشيش كانت داخل 6 حقائب يبدو أن مهربين ألقوا بها في البحر ليتسلمها تجار مخدرات ويتسللوا بها إلى البلاد .

وتم تسليم المخدرات المضبوطة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمهيدا لعمل تحريات قد تعود إلى ضبط تجار المخدرات.

واستنادا الى مصدر أمني، فإن إحدى الدوريات البحرية التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل وخلال قيامها بمهام تفتيش ومراقبة دورية رصدت حقائب طافية في المياه الإقليمية من جهة دولة مجاورة، وعليه قام رجال خفر السواحل بانتشال الحقائب تلك وتبين ان بداخلها نحو 200 كيلو من مخدر الحشيش.

وأشار المصدر إلى أن عمليات ترك المخدرات في عرض البحر ليست جديدة، وتزيدات في الآونة الأخيرة للمخاطر الكبيرة على تجار المخدرات الذين يأتون من دول مجاورة خاصة مع التطور في المنظومة الرادرية الكويتية وأيضا جراء الانتشار المنظم لرجال خفر السواحل مؤخرا.

