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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الشرقاوي: تشكيل فريق عمل لإدارة ملف العلاقات التجارية بين مصر وبوركينا فاسو

خلال اللقاء
خلال اللقاء

ترأس الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وفدًا من رجال أعمال الجمعية؛ لحضور لقاء مع وفد بوركينا فاسو، انعقد صباح اليوم،  لبحث سبل التعاون المشترك.

أعرب الشرقاوي في بداية كلمته عن سعادته باللقاء، وعبر عن استعداده للتعاون مع بوركينا فاسو، وأضاف أن الجمعية تسعي لتعيين ممثل لها ببوركينا فاسو، مؤكدًا أنه يجري العمل على إعداد ويبينار الكتروني، بعنوان "اليوم التجاري بين مصر وبوركينا فاسو"؛ لتعميق التبادل المعرفي والتجاري بين البلدين، مؤكدًا عمق العلاقات الاستيراتيجيه بين البلدين.


واستعرض رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، مجالات عمل الجمعية وإنجازاتها، وما قدمته وتقدمه من دعم لجميع دول القارة السمراء، كما عرض رؤية واستراتيجية الجمعية، وقال الشرقاوي "أننا مؤمنون بقصص النجاح لذلك نحتاج لعرض نجاحاتكم على رجال الأعمال والمستثمرين في مصر"، مؤكدًا رغبته في التعرف على مجهودات قطاع الأعمال ببوركينا فاسو.


وأكد الشرقاوي أن الجمعية تؤمن أن بوركينا فاسو قد قطعت شوطًا كبيرًا في تدشين برامج التنمية في جميع المجالات، لذلك نقوم بالعديد من الدراسات؛ للدخول بقوة في سوق بوركينا فاسو، مؤكدًا أن الجمعية تسعي لعمل اتفاقيه تعاون مشترك مع غرفه الصناعة والتجارة في بوركينا.

وشدد الشرقاوي أننا نعيش في ظروف استثنائية، وتشكل عقبة أمام الجهود التنموية، مؤكدًا أن هذا الأمر يتطلب بذل المزيد لتحويل هذه التحديات إلى فرص، تدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول القارة السمراء، وأصبح تعزيز التعاون والتكامل في ما بين الدول في القارة ضرورة ملحة؛ لتنمية الاقتصاد الإفريقي، وتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات في القارة ككل، مؤكدًا أهمية تعزيز التبادل التجاري بين دولنا لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي في مختلف المجالات.


وأضاف الشرقاوي أن الجمعية تسير وفق خطوات محددة؛ لدخول الأسواق الإفريقية المختلفة، وأضاف في ضوء ذلك تعمل على معرفة الأسواق ودراستها بشكل جيد ومن ثم تقديمها للسوق المصري، وتبدأ بعد ذلك في عمل ويبينارات تعريفيه للفرص الاستثمارية، ومن ثم عمل لقاءات ومقابلات ثنائية، وعمل زيارات منظمة لدول القارة، وذلك للوصول إلى الشرائح المختلفة المستهدفة.


وأكد  أن الجمعية تشكل فريق عمل لإدارة الملف بين الدولتين، ومتابعة جميع الخطوات التالية، مضيفًا أن الجمعية يمكنها البدء مع سفارة بوركينا فاسو؛ لتسهيل كافه الاجراءات اللازمة لزيادة حجم التبادل التجاري، مشددًا على سعي الجمعية نحو تحقيق الانجازات، وقال الشرقاوي: "لدينا أذرع قويه داخل مصر، وهناك العديد من الشركات والمؤسسات التي تود زيادة التبادل التجاري بين البلدين، لذلك الآن هو الوقت الأفضل لبدء خطوات تنفيذية بين الدولتين"

 

وأكد محمد صباح نائب رئيس لجنة التجارة الدولية، أن الجمعية تحرص على تنظيم هذه الاجتماعات؛ لتبادل الرؤى ووضع الخطط لتعزيز مكانة إفريقيا وتوطيد اقتصادات دولها، ومشاركة الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الاقتصاد والسياسات المالية، والتعريف بنموذج وتجربة الدول الإفريقية التي تمكنت من خلق تجربة فريدة، وفهم ورؤيتها في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.


ومن جانبها أكدت نيڤين عادل ، حرص الجمعية الدائم على دعم التواصل وتعزيز العمل المشترك مع دول إفريقيا بشكل عام، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون؛ لتحقيق المصلحة المشتركة لكافة الأطراف، وأشارت إلى ضرورة تفعيل وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون وتبنى مبادرات تعزز الأنشطة التجارية والاستثمارات المشتركة بين أعضاء الجمعية وبوركينا فاسو.


ومن جانبه أعرب رئيس غرفه التجارة والصناعة ببوركينا فاسو، عن سعادته بتنظيم اللقاء اليوم، والذي يشجع التعارف بين والجانبين، مؤكدًا على استعداد الغرفة التام لتوطيد علاقة الجمعية مع الغرفة.


وأضاف رئيس غرفه التجارة والصناعة ببوركينا، أن لديهم الكثير من الفرص الاستثمارية الكبرى، وبحاجه لعرضها في السوق المصري.


 اللقاء من تنظيم الافريكسامبنك بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وقد ضم وفد الجمعية عددًا من أعضاء الجمعية، بقيادة الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اتش أوه سي الاقتصادية، والتي تعمل بمجال الاستشارات الاستثمارية، وهم: " زبيدة" من شركة سكور جراس المتخصصة في إنتاج وتصدير وتأسيس الملاعب، و"نيڤين عادل" من شركه ايجي ماك والمتخصصون في إنتاج و تصدير الكهرباء، "محمد صباح" نائب رئيس لجنه التجارة الدولية ومن شركه فاشون ميد المتخصصة في إنتاج تصدير الملابس الجاهزة، و"مها الخضراوي" مدير العلاقات العامة بجمعية، و"وجدى دبور" من CIB "البنك التجاري الدولي".


وضم وفد بوركينا فاسو كلًا من: "سافادوجو ماهامادي" من مجموعة سماف، و"ناسا ادريسا" من بنك هولدينغ كوريس، و"سيينو الحسن" من مجموعة تروبيك ارجو، و"اويدروجو سامديبو – اووجو ديت سام" من ديفيكوم سوتريب الدولية، و"بادولو باتريشيا" و"اوارما بيجناني" من غرفة التجارة والصناعة ببوركينا فاسو.

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