جميلة عوض تبهر المتابعين بأحدث إطلالة عبر إنستجرام

شاركت الفنانة جميلة عوض متابعيها صورة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وتألقت جميلة بإطلالة انيقة مرتدية فستان أنيق باللون الأسود واعتمدت ماكياج ناعم وجذاب وتسريحة شعر ضفيرة، نالت إعجاب متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال جميلة عوض فيلم "عروستى" بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوى، زينب غريب، مروان يونس، ندا أكرم، فاتن واصل، وضيوف الشرف أسماء جلال، وهند عبد الحليم، وبسنت النبراوي وشريف الدسوقي، والفيلم تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير، وتدور أحداثه فى إطار درامي رومانسي كوميدي عن علاقة شاب وفتاة وانطباع كل منهما عن فكرة العلاقة بين الرجل والمرأة وعن فكرة الزواج.