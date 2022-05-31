عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جميلة عوض تبهر المتابعين بأحدث إطلالة عبر إنستجرام

جميلة عوض
جميلة عوض

شاركت الفنانة جميلة عوض متابعيها صورة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وتألقت جميلة بإطلالة انيقة مرتدية فستان أنيق باللون الأسود واعتمدت ماكياج ناعم وجذاب وتسريحة شعر ضفيرة، نالت إعجاب متابعيها.

 


يذكر أن آخر أعمال جميلة عوض فيلم "عروستى" بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوى، زينب غريب، مروان يونس، ندا أكرم، فاتن واصل، وضيوف الشرف أسماء جلال، وهند عبد الحليم، وبسنت النبراوي وشريف الدسوقي، والفيلم تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير، وتدور أحداثه فى إطار درامي رومانسي كوميدي عن علاقة شاب وفتاة وانطباع كل منهما عن فكرة العلاقة بين الرجل والمرأة وعن فكرة الزواج.

 

IMG_٢٠٢٢٠٥٣١_١٦٤٣٠٧
IMG_٢٠٢٢٠٥٣١_١٦٤٣٠٧
أحدث ظهور جميلة عوض إطلالة انيقة فستان أنيق فيلم عروستى احدث ظهور لها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

ترشيحاتنا

مدبولي يوجه بإيقاف الكهرباء والمياه عن 27 قرية سياحية في الساحل الشمالي

مدبولي للمحافظين: تعامل حاسم مع عمليات تخزين القمح وتوريده بشكل غير قانوني

أبرزها شرب اللبن والماء.. نصائح تحميك من ارتفاع درجات الحرارة

قبل إصدار الحكم.. أول ظهور عام لـ جوني ديب بعد قضية التشهير

الأرصاد عن حالة الطقس: منخفض السودان الموسمي وراء ارتفاع درجة الحرارة

القائم بأعمال وزير الصحة يشهد القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية للحج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

طيار هندي يفاجئ زوجته على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث

حقيقة زواج نرمين الفقي.. حكاية عروض الخطبة وشائعات تطارد عزباء الوسط الفني

فيديو

أم تقتل أبناءها وتنتحر تحت عجلات جرار زراعي.. ما القصة.. فيديو جراف

في ذكرى ميلاده.. سر رفض يونس شلبي حضور سعيد صالح حفل زفافه..فيديوجراف

بينهم رمضان صبحي .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر | فيديوجراف

خطفن الأنظار.. ظهور مميز لفنانات سعوديات بمهرجان كان السينمائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ