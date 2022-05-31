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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض صور في ذكرى النكبة الفلسطينية بمتحف محمود سعيد بالإسكندرية

افتتح معرض صور بالإسكندرية
افتتح معرض صور بالإسكندرية فى ذكرى النكبة الفلسطينية

افتتح دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، ورأفت بدران قنصل عام فلسطين بالإسكندرية معرض صور فى ذكرى النكبة الفلسطينية الـ74 ويضم المعرض عدد من الصور المختلفة التى توثق حقوق الفلسطينيين، بمتحف محمود سعيد بالإسكندرية بحضور ممثلى محافظة الإسكندرية ، وقناصل الدول العربية والأجنبية وأعضاء الجالية الفلسطينية بالإسكندرية.

وشمل حفل الافتتاح فقرة فنية للأغانى الفلسطينية التى توثق رحلة كفاح الشعب الفلسطينى ومواجهة العدو، كما شمل تكريم عدد من الحضور بالحفل.

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وقال السفير رأفت بدران، قنصل عام فلسطين بالقاهرة، إن مصر تقف دائما بجانب الشعب الفلسطينى وتقدم التضحيات فى سبيل الشعب الفلسطينى ووحدة كلمته.

وقدم التحيه للسفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة على تواجده وحضور معرض الصور المقام فى متحف محمود سعيد بالإسكندرية .

وقال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن مصر قدمت شهداء ومصابين للدفاع عن القضية الفلسطينية ومشاركتها فى حرب 1948 جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطينى قائلا " من هنا على أرض الإسكندرية وفى ذكرى النكبة كل التحيه للجيش المصرى وشهداءه الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن القضية الفلسطينية ".

وأضاف أن محافظة الإسكندرية لها تاريخ كبير فى الانتصار على المستعمر الأجنبى لذلك لها طابع خاص فى مكافحة الاستعمار الأجنبى .

وأشار إلى أن مصر شريك أساسى مع فلسطين فى مكافحة الإرهاب فهى الشقيق الوفى ولها تاريخ طويل فى الوقوف بجانب الشعب الفلسطينى ، مؤكدا أنها الدولة العربية الوحيدة التى تستطيع إنهاء الانقسام ولها دور كبير فى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

كما قدم شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة المصرية لما تقوم به حاليا من أجل القضية الفلسطينية .

ومن المقرر أن يستقبل المتحف المواطنين لمدة 11 يوما بالمجان.

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