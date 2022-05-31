عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رومان سايس يعلن رحيله عن ولفرهامبتون الإنجليزي

رومان سايس
رومان سايس

أعلن رومان سايس قائد المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رحيله بشكل رسمي عن فريقه ولفرهامبتون الإنجليزي.

ونشر سايس بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع “ إنستجرام” قال خلاله:" اللحظة التي كنت أخافها أكثر من أي شيء قد أتت، اللحظة التي أقول فيها وداعًا لكم بعد 6 أعوام رائعة معكم."

وتوجه سايس بالشكر للاعبي فريقه وجمهوره، متمنيًا لهم التوفيق في الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية أن وجهة سايس المقبلة ستكون في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد نادي أهلي جدة السعودي.

وانضم سايس لصفوف ولفرهامبتون عام 2016 قادمًا من أنجيه الفرنسي، ولعب معهم 32 مباراة معهم في مختلف المباريات مسجلًا 3 أهداف.

ولفرهامبتون سايس رومان سايس منتخب المغرب أهلي جدة السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

المشاكل تتوالى.. المحكمة الرياضية تنصر عبدالله السعيد على الأهلي.. تفاصيل

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

العثور على أميرة سابقة ميتة في منزلها بإسبانيا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ديديه ديشامب يغادر معسكر منتخب فرنسا بعد وفاة والده

توتنهام يتعاقد مع بيريسيتش قادمًا من إنتر.. رسميًا

أخبار الرياضة.. الأهلي يخسر نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد.. وليفاندوفسكي يعلن رحيله عن بايرن ميونخ

الوداد المغربي يكرس عقدة ارتباط الأهلي وليفربول في دوري الأبطال

عثمان ديمبلي نجم برشلونة يحضر نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد..فيديو

مبينزا يقود تشكيل الوداد أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

رسميًا.. إتمام عملية بيع نادي تشيلسي لـ تود بويلي

ميسي: بنزيما يستحق الكرة الذهبية.. وريال مدريد لم يكن الأفضل بدوري الأبطال

ترشيحاتنا

رحلة عامرة بالكفاح الوطني.. وفاة المناضل السيناوي أبو ملفي عن 78 عاما

اتلدغ من العقارب ونام في الصحرا..سامي العقباوي يمارس صيد الأفاعي والثعابين السامة

الحالة مستقرة.. إصابة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية بفيروس كورونا

مطار مرسي مطروح يستقبل أولى الرحلات السياحية من مالبينسا بميلانو .. صور

بعد قتل أولادها.. عزة مصطفى: إيه اللي يخلي أم تاخد قرار مرير بهذا الشكل؟

العثور على أميرة سابقة ميتة في منزلها بإسبانيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

طيار هندي يفاجئ زوجته على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث

فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

محمود سعد : حكاية زواج سمير صبري من فنانة شائكة جدًا

بعد إيقاف شهادة الـ 18%؜ .. مصير أموال أصحاب شهادات بنكي الأهلي ومصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ