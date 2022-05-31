رومان سايس يعلن رحيله عن ولفرهامبتون الإنجليزي

أعلن رومان سايس قائد المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رحيله بشكل رسمي عن فريقه ولفرهامبتون الإنجليزي.

ونشر سايس بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع “ إنستجرام” قال خلاله:" اللحظة التي كنت أخافها أكثر من أي شيء قد أتت، اللحظة التي أقول فيها وداعًا لكم بعد 6 أعوام رائعة معكم."

وتوجه سايس بالشكر للاعبي فريقه وجمهوره، متمنيًا لهم التوفيق في الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية أن وجهة سايس المقبلة ستكون في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد نادي أهلي جدة السعودي.

وانضم سايس لصفوف ولفرهامبتون عام 2016 قادمًا من أنجيه الفرنسي، ولعب معهم 32 مباراة معهم في مختلف المباريات مسجلًا 3 أهداف.