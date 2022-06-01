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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تنطلق اليوم بشرم الشيخ

أرشيفية
أرشيفية

تنطلق اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي، التي تستمر حتى ٤ من يونيو الجاري، وتُعقد تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة" برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومشاركة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها (57) دولة، إضافة إلى ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.


و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” تتضمن الاجتماعات انعقاد الاجتماع السنوي الـ (47) لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماع الـ (29) لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع الـ (22) للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع الـ (17) لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والاجتماع الـ (15) لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.

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كما سيتم تنظيم عدد من الفعاليات على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإسلامي، تتضمن منتدى الأعمال للقطاع الخاص، وعددا من الفعاليات المرتبطة بالاستعداد للدورة الـسابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، والاقتصاد الأخضر وتحقيق النمو المستدام ومواجهة التغير المناخي، وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة الدولية.

شرم الشيخ عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص التعاون الاسلامي مجموعة البنك الإسلامى Finance Real Estate

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