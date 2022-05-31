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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة جديدة على طاولة كاف.. المحكمة الرياضية ترفض قرار استبعاد ساو تومي

كاف
كاف

ألغت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باستبعاد منتخب ساو تومي وبرنسيب في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقرر كاف استبعاد ساو تومي من تصفيات كأس أمم إفريقيا، بسبب مشاركة لاعب غير مصرح له باللعب في مواجهة موريشيوس ذهابا والتي انتهت بنتيجة 3-3.

جاء ذلك في الدور الأول من تصفيات كأس الأمم 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

الاحتجاج الذي أرسله الاتحاد الموريشيوسي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن قانونية مشاركة دوس أنجوس لاعب ساو تومي، وقبل كاف الحجج المقدمة من الطرف الموريشيوسي.

وغُرم منتخب ساو تومي مبلغ 10 آلاف دولار، واعتبر خاسرا لمباراة الإياب بنتيجة 3-0 لصالح موريشيوس.

وعقب قرارات المحكمة الرياضية الدولية فأن موقف المباراة لم يتحدد إذ أن لقاء الإياب انتهى بفوز ساو تومي بهدف دون رد، وهو ما يعني التأهل.

يذكر أن منتخب ساو تومي سيتواجد في المجموعة الأولى رفقة نيجيريا وسيراليون وغينيا بيساو.

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المحكمة الرياضية الدولية الاتحاد الافريقي منتخب ساو تومي وبرنسيب تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 موريشيوس

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