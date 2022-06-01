عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأبيض والأسود.. لجين عمران تتألق بلوك ناعم عبر إنستجرام|شاهد

لجين عمران
لجين عمران

شاركت الإعلامية  السعودية لجين عمران صورة جديدة لمتابعيها خلال زيارتها للقاهرة، ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث ظهرت لجين عمران بإطلالة أنيقة وساحرة.
 

تفاصيل إطلالة لجين عمران

 

وظهرت لجين عمران في الصورة بـ بالطوا من الحرير باللون الأبيض الأسود ويتوسطه حزام بنفس اللون وباكمام طويلة تنتهي بالريش باللون الأسود، وقامت باختيار حذاء وحقيبة لامعة باللون الفضي ، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
 

بفستان لبني .. إطلالة جذابة لـ دارين حداد عبر انستجرام

بـ إطلالة جذابة.. هدى الأتربي تخطف إعجاب متابعيها على إنستجرام


وأكملت لجين عمران إطلالتها بترك خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

 



واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الأحمر القاتم، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود و والأي لاينر لتبرز من جمال عينيها.
 
وأكملت لجين عمران في ارتداء الاكسسوارات، واختيار أسورة وخاتم وساعة يد  وكولية وقرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة .

 

حياة لجين عمران الأسرية

 

ولدت لجين عمران في 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب"، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

وشهدت مدينة الجبيل شرق السعودية ميلاد لجين عمران، وشقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل، وتزوجت بسن صغيرة من والد أبنائها سمير وجيلان لكنها انفصلت بعد إنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي».

 

مسيرة لجين عمران العملية

 

وانتقلت عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

وعملت عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.

وقدّمت لجين عمران أمسيات شعرية في مهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين.

ومارست لجين عمران مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، واختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، كأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة "زهرة الخليج".

 

لجين عمران إطلالة لجين عمران حياة لجين عمران مسيرة لجين عمران beauty and personal care

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

سماح أنور في لقاء سابق: والد ابني أدهم مات وسمير صبري كان سري

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

موضوعات متعلقة

بجمبسيوت.. لجين عمران بإطلالة أنيقة على إنتسجرام

بحذاء ذهبي.. لجين عمران تتألق في أحدث جلسة تصوير لها |شاهد

فستان أنيق.. لجين عمران تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

بفستان لامع.. لجين عمران تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

وزير قطاع الأعمال بمؤتمر مصر تستطيع: صناعة الغزل والنسيج في مصر ستصل للعالمية

إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال في حادث تصادم بالوادي الجديد

بداية من يوليو .. فيات تتخلى عن الاحتراق الداخلي نهائيا ببريطانيا

شاومى تستعد لإطلاق نسخة جديدة من Xiaomi CIVI بتصميم رياضي وأقوى معالج

بعد حادثة سيدة الدقهلية.. 7 عادات تساعدك على علاج الاكتئاب

والد لاعب النجوم يكشف معاناة ابنه مع السرطان: النادي اتهمه بادعاء المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

فيديو

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ