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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفريق أسامة ربيع يتابع تطورات مخطط الاستزراع السمكي بشركة قناة السويس

جولة الفريق أسامة
جولة الفريق أسامة ربيع

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، شركة قناة السويس للاستزراع المائي، يرافقه عدد من قيادات الهيئة، لمتابعة العمل والوقوف على مستجدات أعمال التطوير بالشركة.

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واطلع رئيس الهيئة على مخطط أعمال الاستزراع السمكي بالشركة، حيث بلغ إجمالي عدد الأحواض المستزرعة بأسماك الدنيس والقاروص والبلطي والجمبري ١٨٧ حوضا، ومن المقرر استزراع ١٠٧ أحواض أخرى خلال الشهر القادم.

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كما تعرف الفريق ربيع على نسب تقدم الأعمال بالأحواض المستهدف تطويرها، حيث بلغت نسبة إنجاز الاعمال ٥٥%، وتتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة ٣٩٢ حوضا سمكيا مقسمة على ٤٩ شريحة، تضم كل شريحة منها ٨ أحواض للاستزراع، وذلك وفقا للمخطط النهائي الذي تم اعتماده مؤخرا بعد زيادة عدد الأحواض والشرائح المستهدفة للتطوير.

وتابع رئيس الهيئة خلال جولته، استكمال عملية استزراع زريعة الجمبري بالأحواض المخصصة، حيث بدأت الهيئة استزراع ١١ مليون زريعة جمبري في منتصف شهر مايو الماضي، وقد انتهت بالفعل أعمال استزراع ٧ ملايين زريعة بـ ٤٩ حوضا، ومن المقرر استكمال استزراع باقي الزريعة على مراحل متتالية خلال الفترة المقبلة، وفقا لجدول تفريخ الزريعة المخطط.

تلا ذلك، تفقد الفريق ربيع أحواض تربية أسماك الدنيس، حيث يجرى العمل على استكمال استزراع مليون ونصف المليون زريعة  دنيس من إجمالي ٢.٥ مليون سمكة زريعة بدأ استزراعها في الآونة الأخيرة. 

ووجه رئيس الهيئة بتكثيف العمل للانتهاء من خطة التطوير وفق الجدول الزمني المحدد والعمل بالتوازي على استزراع الأحواض التي يتم الانتهاء من تطويرها.

وشملت الجولة التفقدية الأعمال الإنشائية الخاصة بالمبنى الإداري والسور الخارجي المحيط بالشركة والمسجد، فضلا عن الأعمال المدنية الخاصة بتدبيش الأحواض والتجهيزات الملحقة من المجاري المطورة للري والصرف.


                   

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