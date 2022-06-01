مؤشر للتنوع البيولوجي.. النحل يساعد الشرطة الإيطالية في مكافحة التلوث |فيديو

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل اشتهار إيطاليا بقوات الـ"كارابينيري" (الشرطة والدرك) التي وكلت إليها مهمة مكافحة أخطر المجرمين في البلاد، خصوصاً عصابات المافيا.. لكن هناك وحدة خاصة مكلفة بحماية الغابات والبيئة، تهاجم الآن نوعاً مختلفاً من المجموعات المنظمة منذ عام 2018، أصبح سطح مقر القوة في وسط روما موطناً لخلايا النحل.

يقول المقدم جيانكارلو بابيتو، من قيادة وحدة الغابات والبيئة في الـ"كارابينيري": تتمثل إحدى المهام الرئيسية للشرطة الإيطالية في مراقبة البيئة، لكننا نستخدم النحل بطريقة جديدة، كمؤشرات للتنوع البيولوجي.

الحشرات تراقب منطقة تبعد من 1.5 كيلومتر إلى كيلومترين.. وهذا يساعدنا على جمع المعلومات المفيدة، التي لا تتوفر عادة، عن ملوثات الهواء التي قد تكون موجودة في المناطق الحضرية ، مثل الديوكسينات والمواد الأخرى".