هيمنة مصرية على المراكز الأولى.. علي فرج يعود لصدارة تصنيف محترفي الإسكواش

أعلنت رابطة محترفي الإسكواش عن التصنيف العالمي للاعبين والخاص بشهر يونيو والذي شهد هيمنة مصرية على المراكز الأولى.

واستطاع البطل المصري علي فرج العودة من جديد إلى صدارة الترتيب بعد فوره ببطولة العالم للإسكواش في القاهرة ليتخطى النيوزيلندي بول كول والذي تراجع للمركز الثاني.

واستمر اللاعب محمد الشوربجي في المركز الثالث كما جاء مصطفى عسل في المركز الرابع ، واحتل اللاعب البيروفي دييجو إلياس المركز الخامس ، وواصل طارق مؤمن تواجده في المركز السادس واحتل الويلزي جويل ماكين المركز السابع بينما جاء مازن هشام في المركز الثامن ومروان الشوربجي في المركز التاسع وأخيرا احتل فارس دسوقي المركز العاشر.

من جانب آخر تراجع كريم عبد الجواد مركزا ليحتل المرتبة الثانية عشر بينما قفز يوسف إبراهيم مرتبة واحدة ليحتل المركز ال11.