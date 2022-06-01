عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيمنة مصرية على المراكز الأولى.. علي فرج يعود لصدارة تصنيف محترفي الإسكواش

صدى البلد

أعلنت رابطة محترفي الإسكواش عن التصنيف العالمي للاعبين والخاص بشهر يونيو والذي شهد هيمنة مصرية على المراكز الأولى. 

واستطاع البطل المصري علي فرج العودة من جديد إلى صدارة الترتيب بعد فوره ببطولة العالم للإسكواش في القاهرة ليتخطى النيوزيلندي بول كول والذي تراجع للمركز  الثاني. 

واستمر اللاعب محمد الشوربجي في المركز الثالث كما جاء مصطفى عسل في المركز الرابع ، واحتل اللاعب البيروفي دييجو إلياس المركز الخامس ، وواصل طارق مؤمن تواجده في المركز السادس واحتل الويلزي جويل ماكين المركز السابع بينما جاء مازن هشام في المركز الثامن ومروان الشوربجي في المركز التاسع وأخيرا احتل فارس دسوقي المركز العاشر.

من جانب آخر تراجع كريم عبد الجواد مركزا ليحتل المرتبة الثانية عشر بينما قفز يوسف إبراهيم مرتبة واحدة ليحتل المركز ال11.

الاسكواش بطولة العالم للاسكواش بطولة العالم التصنيف العالمى علي فرج كريم عبد الجواد البطل المصري محمد الشوربجي بول كول فارس دسوقي مصطفى عسل البطل المصرى على فرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أول رد من فوزي لقجع بعد هجوم الصحف الجزائرية عقب تصريحاته

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

ترشيحاتنا

تطبيق جديد لإنهاء الاجراءات الصحية بالمطارات المصرية قبل الوصول

وزيرة الهجرة: استضافة الأشقاء الأفارقة في مصر تستطيع بالصناعة بمنتدى شباب العالم

نوران جوهر تواصل صدارتها للتصنيف العالمي لمحترفات الإسكواش

تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل 30% والكهرباء 25%

رئيس الوزراء يتابع موقف مواقع إقامة محطات تحلية مياه البحر

تركيا ترفع أسعار الغاز والكهرباء في ظل ارتفاع معدل التضخم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

سره دفن معه.. هل أخفى سمير صبري أبناءه عن الإعلام؟ وسماح أنور: ابو ابني مات

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

فيديو

نكتة بايخة.. زواج نرمين الفقي يثير الجدل في الوسط الفنى

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ