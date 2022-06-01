في حملات أمنية مكبرة.. إحباط ترويج مخدرات بقيمة مليون جنيه في الإسكندرية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصت فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرتى قسمى شرطة أول العامرية - برج العرب أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهم، وأمكن ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما 50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

كما تم ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزتهما 30 طربة من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، و ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وميزان حساس، وضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته "8 أسطوانات من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام، و35 طربة من مخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من مليون جنيه.

بمواجهتهم بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.