الأمن يعيد طفلا لأهله بعد اختطافه بالبحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بتلقيه إتصال هاتفى أخبره خلاله الـمُتصل بقيامه بخطف نجل شقيقه (سن10) أثناء لهوه أمام مسكنه وطلب منه دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز) حيث عقدوا العزم على خطف الطفل لمرورهم بضائقة مالية، مُستخدمين فى ذلك مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحد المتهمين ولدى استشعارهم ملاحقة الأجهزة الأمنية لهم وخشية افتضاح أمرهم قاموا بإطلاق سراح الطفل المجنى عليه بمدخل مدينة الدلنجات بالقرب من مسكنه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- بندقية آلية- فرد محلى- 2 مركبة "توك توك" المستخدمين فـى إرتكاب الواقعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.