عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يعيد طفلا لأهله بعد اختطافه بالبحيرة

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بتلقيه إتصال هاتفى أخبره خلاله الـمُتصل بقيامه بخطف نجل شقيقه (سن10) أثناء لهوه أمام مسكنه وطلب منه دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز) حيث عقدوا العزم على خطف الطفل لمرورهم بضائقة مالية، مُستخدمين فى ذلك مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحد المتهمين ولدى استشعارهم ملاحقة الأجهزة الأمنية لهم وخشية افتضاح أمرهم قاموا بإطلاق سراح الطفل المجنى عليه بمدخل مدينة الدلنجات بالقرب من مسكنه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- بندقية آلية- فرد محلى- 2 مركبة "توك توك" المستخدمين فـى إرتكاب الواقعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

أول رد من فوزي لقجع بعد هجوم الصحف الجزائرية عقب تصريحاته

مفاجأة.. مانشستر سيتي يخطط لخطف محمد صلاح من ليفربول

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

ترشيحاتنا

رئيس الشراء الموحد يكشف المشاكل التي تواجه الصناعات الدوائية في مصر

حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي ظلمني.. عليش: أخدت حكم تاريخي انهارده

جوتيريش: لا حل لأزمة الغذاء دون عودة المواد الروسية والأوكرانية للسوق العالمية

عامر بوكفيتش: 3.7 مليار يعانون من مشكلات ملحوظة في النفاذ إلى الإنترنت

واتساب سيتوقف عن العمل نهائيا على هذه الهواتف في 2022

الحكومة تقرر منع تداول القمح.. ماذا يعني وما العقوبة المنتظرة حال المخالفة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

سره دفن معه.. هل أخفى سمير صبري أبناءه عن الإعلام؟ وسماح أنور: ابو ابني مات

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

فيديو

فوزي لقجع يثير الجدل.. الأهلي وميدو يفتحان النار على الاتحاد المغربي "فيديوجراف"

نكتة بايخة.. زواج نرمين الفقي يثير الجدل في الوسط الفنى

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ