بسبب الثأر.. كشف لغز العثور على جثة سائق في أكتوبر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات البلاغ الذي تلقاه قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص مُلقاة على جانب الطريق.

توصلت التحريات إلى أن المجنى عليه سائق، مقيم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا.

وكشفت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات ثأرية بين المجنى عليه واثنين من المتهمين، وفى سبيل ذلك استعانا بباقى المتهمين لمعاونتهما فى ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.