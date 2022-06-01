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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر ينتصر للطفل كريم وإنشاء مركز تربوي وتعليمي لذوي الهمم

صورة موضوعية
صورة موضوعية

استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الطفل كريم المصاب بمتلازمة داون، والاستجابة الفورية لشكوى والدته بعد استغاثتها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التمييز ضد ابنها ورفض استقباله في أحد الحضانات، على الرغم من نبوغ الطفل.

وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال لقائه بالطفل كريم، أن دمج ذوي الهمم في المجتمع واجب إنساني وتوجه قومي يجب تطبيقه والعمل به في كل المؤسسات في المحافظة.

وحذر المحافظ من تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدًا أنه لن يتوانى في اتخاذ إجراءات مشددة ضد كل من يتعمد التمييز أو الانتقاص من حق أي من أبنائنا من ذوي الهمم، والمحافظة بدورها تعمل على توفير كل سبل الراحة لهم، وضمان حقوقهم بشكل كامل.

ووافق المحافظ على مقترح انشاء مركز تربوي وتعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع وزارة ومديرية التضامن الاجتماعى مؤكدا أن طفل الداون يتعرض للظلم إذا تم عزله عن الأطفال الأسوياء.

وأبدى اللواء عمرو حنفي، اعجابه بالطفل كريم، حيث أشاد بموهبته ونبوغه في تعلم اللغات المختلفة والنطق بها، وتمنى له مزيدًا من التفوق، كما وجه بتذليل كافة الصعاب التي تواجه أسرة الطفل، مع متابعة دورية من جانب مديرية التضامن الاجتماعي لتلبية احتياجات أسرة الطفل وفقًا للحالة الاجتماعية.

وكانت والدة الطفل كريم بمدينة الغردقة، وجهت استغاثة بخصوص نجلها كريم ويعانى من "متلازمة داون "حيث أنها تعمل طيلة اليوم، ما دفعها لإرسال نجلها للحضانة، إلا إنها فوجئت مؤخرًا بخروجه من المكان واعتذار الحضانة عن استقباله مُجددًا خشية  رغم انه ذكي ومتفاعل وله نشاطات، ويتحدث اللغة الانجليزية  ويتعامل ويستخدم الموبيل والكمبيوتر ، حيث أعطى المحافظ تعليمات للحضانة باعادة الطفل ووجه مديرية التضامن الاجتماعى باعطاء توجية عام لكافة الحضانات باستقبال اطفال "متلازمة داون " واللذين تسمح نسب ذكائهم بدمجهم فى الحضانات وذلك لرفع مستوواهم مشيرا الى أن طبيعة طفل الداون التى تحثه على التقليد ستجعل الأطفال يتطورون الى الأفضل.

وأكد حنفى على إهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة، وانة سيسعى كى يتمكن أطفال متلازمة داون من اكمال مسيرتهم التعليمية بشكل أفضل مؤكد أن الدولة تقدر التضحيات والتحديات التى تواجهها الأمهات والأسر التى بها أطفال "متلازمة داون "وستقدم كل الدعم المعنوى والمادى .

وتابع محافظ البحر الأحمر أن القيادة السياسية التي لنا فيها قدوة في الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة والتعامل معهم بدون تمييز و قضاياهم علي رأس الأولويات ، مؤكدا الطفرة الحقوقية التى تشهدها مصر لم تشهدها من قبل ، فقد تم إعداد قانون الأشخاص ذوي الاعاقة وأطلق عام ذوي الاعاقة والعديد من الإجراءات.

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