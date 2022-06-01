حملة مكبرة على مراكز الإدمان الخاصة وتشميع منشأة غير مرخصة في الزقازيق

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط غير المرخص والمخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، شُنت حملة موسعة علي مراكز علاج الإدمان الخاصة بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع مدير أمن الشرقية.

جاء ذلك بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة بقيادة العميد محسن القلش رئيس المباحث، والدكتور أحمد مدير مستشفي العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وفي حضور مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالزقازيق.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم خلالها مداهمة مركز لعلاج الإدمان يعمل بدون ترخيص، بالمخالفة للقانون، ومحتجز به عدد كبير من المدمنين، وبعض المرضي النفسيين، بلغ عددهم ٢٨ فرد، والمكان غير مستوفي للإشتراطات الصحية، ولا يوجد أي فريق طبي أو إشراف طبي علي المرضي، مما يعرضهم إلي الخطر الداهم.

بالإضافة إلي مخالفة هذه المنشأة لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم إتخاذ أي إجراءات إحترازية، مما يؤدي إلي إنتشار العدوي بين النزلاء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتشميع المنشأة وهي عبارة عن مسكن بدون لافتات مكون من أربعة طوابق، كل طابق به شقة تتكون من ثلاثة غرف وريسبشن وحمام ومطبخ علي مساحة ٩٠م، بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق، وتم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة مركز الزقازيق.

كما تبين وجود حالة مرضية تحتاج إلي عرض أوعية دموية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، ووجه وكيل الوزارة علي الفور باستدعاء سيارة الإسعاف ونقل الحالة لمستشفي الزقازيق العام لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض، وتقديم الخدمات الطبية العلاجية له.

كما وجه وكيل الوزارة بنقل حالات الإدمان والنفسية، من المركز غير المرخص إلي مستشفي العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والاطمئنان علي تسكينهم وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، موجهاً إدارة المستشفي باستدعاء ذوي المرضي، وإبلاغهم بوجود الحالات بالمستشفي لتلقي العلاج اللازم، مؤكداً علي إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، وعدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لرجال الشرطة وجميع فريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.