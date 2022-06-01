شباب الشرقية تنظم ندوة تثقيفية بمركز ناصر حول مواجهة الانحرافات السلوكية

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة، قامت المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية عن مواجهة الانحرافات السلوكية بمركز شباب ناصر التابع لإدارة شباب الزقازيق، وبحضور 25 شابا وفتاة من أعضاء مراكز شباب “ناصر – صبيح – أبو حماد – ههيا – شيبة – كفر محمد ح”، وذلك وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

قدم الندوة السيد خليل، مدرب تنمية مهارات معتمد من الوزارة، حيث تناول مفهوم الانحراف وأنواعه، وخطورة الانحراف على المجتمع، وأبرز علامات الانحراف وأسبابه، وسبل مقاومة السلوك الانحرافي، وذلك بهدف تأصيل القيم الاخلاقية لدى النشء والشباب.

وأوضح الدكتور محمود عبد العظيم أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات وتساؤلات الحضور.