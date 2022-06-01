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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة إشارة إلى إتاحة الفرص للاستثمار العربي والأجنبي

النائب احمد حته
النائب احمد حته عضو مجلس النواب

أكد النائب احمد حته عضو مجلس النواب وأمين حزب الشعب الجمهوري بالمنيا، على الأهمية الصناعية والاقتصادية الكبيرة، التي ينطوي عليها عقد فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، قائلا إنه إشارة إلى فتح كل الآفاق وإتاحة كافة الفرص أمام الاستثمار العربي والأجنبي.

ونوه حته، في تصريحات له اليوم، بالإنجازات التي تحققت في المجال الصناعي فهناك إجراءات متواصلة لتحفيز الاستثمار الصناعي، من بينها إقامة 17 مجمعا صناعيا فى 15 محافظة، بتكلفة تصل 10 مليارات جنيه، ويضم أكثر من 5 آلاف وحدة صناعية، توفر نحو 48 آلف فرصة عمل مباشرة.

ولفت عضو البرلمان، إلى آلاف الرخص الصناعية، التي تم منحها خلال الخمس سنوات الأخيرة، فمنذ صدور قانون تيسير إجراءات منح التراخيص فى يونيو 2017 وحتى نهاية أبريل 2022، تم منح 61.253 رخصة تشغيل و4.946 تشغيل و40.087 شهادة سجل صناعى، وكلها مؤشر لنهضة صناعية حقيقية في البلاد.

وكشف النائب احمد حته، أن مصر تستطيع بالصناعة، يأتي في إطاراستراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وتعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية  الشاملة في البلاد.

واختتم نائب المنيا، بالتأكيد على أن هناك دفعة للقطاع الصناعي في الوطن، وتسهيلات شتى لجذب الاستثمارات، وهو ما اتضح حاليا في وصول الصادرات الصناعية للخارج لنحو 32 مليار دولار.

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