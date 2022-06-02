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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سير بقرية بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب ثلاث أشخاص فى حادث تصادم تروسبكل بثلاث سيارات ملاكى على طريق قرية شبرابابل التابعة لمركز المحلة الكبرى.

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تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة بإصابة ٣ أشخاص إثر اصطدام تروسيكل بثلاث سيارات ملاكي.

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وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة الى محل البلاغ وتبين إصابة كل من محمد محسن، وعلى عبد الرحيم وحسن عبد الله بجروح وكدمات نتيجة اصطدام تروسيكل بثلاث سيارات ملاكى، نتيجة السرعة الزائدة، وتم نقلهم الى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم، وجرى رفع أثار الحادث وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة .

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